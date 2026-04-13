© Foto: Julia Demaree Nikhinson - APUS-Präsident Donald Trump kündigte nach gescheiterten Iran-Gesprächen eine Blockade an, die die Ölpreise wieder nach oben treibt.Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Konflikt zwischen den USA und Iran hat einen schweren Rückschlag erlitten. Nach gescheiterten Gesprächen in Islamabad kündigte US-Präsident Donald Trump eine Blockade iranischer Häfen und Küstengebiete an. Blockade ab Montag Das US-Zentralkommando erklärte, die Blockade werde ab Montag 16:00 Uhr deutsche Zeit umgesetzt. Ziel ist es, sämtliche Schiffsbewegungen in und aus iranischen Häfen zu kontrollieren. Betroffen sind alle Häfen am Persischen Golf sowie am Golf von Oman. Zwar sollen Schiffe, die nicht-iranische Häfen …Den vollständigen Artikel lesen
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