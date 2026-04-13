Nach den erfolglos abgebrochenen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran dürfte der DAX mit einem deutlichen Minus in die neue Woche starten. Bereits zu Beginn der Gespräche hatte sich abgezeichnet, dass sich der Verhandlungsweg als schwierig erweisen würde. Zu weit lagen und liegen die Forderungen beider Parteien auseinander.

Nun wollen die USA ihrerseits die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr zum Iran hin blockieren. Damit könnte die Situation im Nahen Osten erneut eskalieren und der Schiffsverkehr in der Region komplett zum Erliegen kommen. Unklar ist noch, ob auch russische und chinesische Tanker betroffen sind, die bisher ungehindert passieren konnten.

Die europäischen Aktienmärkte reagieren zwar mit Abschlägen auf die Nachrichten, kehren jedoch noch nicht zu den Ausgangskursniveaus vor der vereinbarten Waffenruhe zurück. Vieles hängt jetzt von den kommenden 24 Stunden ab, in denen sich zeigen wird, ob die Feuerpause weiter hält oder es zu einer Fortsetzung des Krieges kommt.

In dieser Handelswoche beginnt zudem die US-Berichtssaison mit den Quartalszahlen der US-Banken. Die Anleger werden versuchen, einen Seiltanz zwischen den geopolitischen Hürden und den mikroökonomischen Impulsen zu vollziehen. Die heutige Tagesagenda ist mit Blick auf die Konjunkturdaten relativ leer und somit werden die Nachrichten aus dem Nahen Osten das Handelsgeschehen dominieren. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX in einer Handelsspanne zwischen 23 200 und 23 700 Punkten bewegen.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

