Schlüchtern (ots) -Die nächste digitale Innovation der Oikos Group - der neue Bemusterungskonfigurator - bereichert den Fertighausmarkt: Anstatt Entscheidungen zur Hausausstattung adhoc im Bemusterungszentrum treffen zu müssen, können Baufamilienihre zukünftige Innen- und Außengestaltung jetzt schon vorab digital erleben, Variantenvergleichen und ihre Wünsche strukturiert vorbereiten. Damit ergänzt das Online-Tool die persönliche Bemusterung um ein intuitives, visuell hochwertiges Konfigurationserlebnis, das die Hausbemusterung transparenter, entspannter und individueller gestaltet.Der Bemusterungskonfigurator führt Schritt für Schritt durch alle relevanten Ausstattungsbereiche des Eigenheims - von Fassade und Dacheindeckung über Böden, Türenund Bäder bis hin zu weiteren Ausstattungsdetails. Standard- und Zusatzoptionen werdenklar gekennzeichnet und können einfach verglichen werden. Die getroffenen Vorauswahlen werden direkt an die Berater übermittelt und dienen als Grundlage für den späteren Bemusterungstermin."Mit unserem Bemusterungskonfigurator machen wir die Hausbemusterung transparenter,effizienter und emotionaler", kommentiert Nils Klose, CDO der Oikos Group, den Produktlaunch. "Unsere Interessenten können sich jederzeit und von überall mit der künftigen Ausstattung ihres Hauses beschäftigen, Varianten vergleichen und sich in Ruhe vorbereiten.Das reduziert den Zeitdruck, erhöht die Entscheidungssicherheit und macht das zukünftige Zuhause bereits früh digital erlebbar."Funktionen und Kundennutzen im ÜberblickDamit bietet der neue Oikos-Bemusterungskonfigurator Bauherren spannende Mehrwerte:- Schritt-für-Schritt-Anleitung durch alle relevanten Ausstattungsbereiche- Intuitive Bedienoberfläche, optimiert für Desktop und Tablet- Klar gekennzeichnete Standard- und Zusatzoptionen- Visuelle Simulation der gewählten Ausstattung in hoher Qualität- Vergleich verschiedener Varianten und Stilrichtungen- Direkte Weitergabe der Konfiguration an den zuständigen Berater als Vorbereitung auf den BemusterungsterminFür Bauherren ergeben sich dadurch zahlreiche Vorteile: Sie gewinnen frühzeitig einen Überblick über das Sortiment und die Gestaltungsmöglichkeiten, erhalten mehr Transparenz bei Ausstattungsoptionen und Preisen, fühlen sich sicherer bei ihrer Entscheidung - und das alles zeitlich unabhängig, da der Konfigurator 24/7 verfügbar ist. Gleichzeitig wird der persönliche Bemusterungstermin durch die intensive Vorbereitung zielgerichteter und individueller.Mehr Effizienz für Vertrieb und BeratungAuch die Vertriebs- und Bemusterungsteams der Marken Bien-Zenker, Hanse Haus und Living Haus profitieren von dem neuen Tool: Kunden kommen informierter in den Termin, Basisentscheidungen liegen bereits vor, und Berater können sich stärker auf Detailfragen und individuelle Wünsche konzentrieren. Rückfragen und nachträgliche Änderungen werden reduziert, was die Prozesse auf beiden Seiten effizienter macht.Darüber hinaus sind auch bestehende Partner aus dem Sanitär- und generellen Ausstattungsbereichvon der Lösung begeistert: Sie profitieren vom virtuellen Showroom, der die Möglichkeit bietet Produkt-Neuheiten zu launchen und das Kundeninteresse zu testen.Technische Qualität und strategische UnabhängigkeitBesonders hervorzuheben ist die visuelle Qualität des Konfigurators: Dank exzellenter Renderings des Partners Lichtecht werden Materialien, Lichtstimmungen und feine Details äußerst realistisch und stimmig dargestellt. So entsteht ein hochwertiges, inspirierendes Nutzererlebnis, das sogar verschiedene Tageszeiten und Lichtsituationen simulieren kann und damit ein wesentlich breiteres Spektrum zur Beurteilung bietet als der reine Besuch vor Ort. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, hilft ein kurzer Blick in das Video.Gleichzeitig stärkt die Oikos Group mit der Eigenentwicklung des Konfigurators ihre strategische Unabhängigkeit im Bereich der digitalen Bemusterung und verankert diesen als Kernkompetenz im Unternehmen, sodass Weiterentwicklungen schneller, flexibler und gezielter umgesetzt werden können.Roll-out, Marken und AusblickNach dem erfolgreichen Go-live bei Hanse Haus im August 2025 ist der Bemusterungskonfigurator seit Anfang 2026 auch bei Bien-Zenker im Einsatz. Damit steht die Lösung sowohl bei Hanse Haus als auch bei Bien-Zenker Interessenten und Bauherren zur Verfügungund wird bereits deutlich früher in der Customer Journey eingesetzt - von der ersten Orientierung bis zur konkreten Entscheidung für ein Haus.Aktuell arbeitet ein interdisziplinäres Projektteam der Oikos Group gemeinsam mit dem Partner Lichtecht an Erweiterungen und Optimierungen des Konfigurators. Im Laufe des Jahres soll außerdem die Online-Bemusterung von Living Haus in der Lösung abgebildet werden. "Der Bemusterungskonfigurator ist ein zentraler Baustein unserer Digitalisierungsstrategie", so Nils Klose weiter. "Er trägt dazu bei, unseren Kunden ein durchgängig digitales, modernes und zukunftsfähiges Kundenerlebnis zu bieten - von der ersten Idee bis zur Schlüsselübergabe."Pressekontakt:Oikos Group GmbHPressestelleAm Distelrasen 2,36381 SchlüchternTelefon +49 6661 98 9100presse@oikos-group.dewww.oikos-group.deOriginal-Content von: Oikos Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181654/6253774