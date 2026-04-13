Gold hat im Zuge des Iran-Konflikts deutlich an Glanz als Krisenabsicherung verloren. Laut Tai Hui, Chefstratege für Asien-Pazifik bei J.P. Morgan Asset Management, taugt das Edelmetall nur bedingt als verlässlicher Hedge. In den 20 Tagen nach Beginn der Angriffe fiel der Goldpreis von 5.415 auf 4.100 Dollar je Unze - ein Minus von rund 24 Prozent in der Spitze. Für viele Investoren ein Warnsignal.Hui stellt laut dem Internetportal kitco.com klar: Die Korrelation von Gold mit Aktien oder anderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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