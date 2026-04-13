BERLIN (dpa-AFX) - Unwetter und andere Naturgefahren haben 2025 deutlich weniger Schäden an Autos verursacht als im Vorjahr. Insgesamt zahlten die Versicherer in Deutschland deswegen 650 Millionen Euro an ihre Kunden, wie der Branchenverband GDV mitteilt. Das ist nur etwas mehr als die Hälfte der rund 1,2 Milliarden Euro an versicherten Schäden durch Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen.

Die Statistik erhebt nur versicherte Schäden - also von Autos mit Teil- oder Vollkaskoversicherung. Diese ist nicht verpflichtend, weswegen längst nicht alle Autos damit versichert sind. Die insgesamt entstandenen Schäden dürften daher ein gutes Stück höher sein. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch diese im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind.

Ein einziges schweres Unwetter kann die Schadenbilanz drehen

"Bundesweit wurden rund 190.000 Schäden an Kraftfahrzeugen durch Naturgefahren gemeldet", sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Der Rückgang dürfe allerdings nicht überbewertet werden. "Ein einziges schweres Unwetter in einer Region kann die Schadenbilanz schnell drehen."

Wie volatil die Entwicklung ist, zeigt sich auch beim Blick auf die Bundesländer, denn nicht überall gingen die Schäden zurück. Dort liegen allerdings nur Zahlen ohne Überschwemmungen vor. In Niedersachsen stiegen diese Schäden von 44 auf 64 Millionen Euro. In Nordrhein-Westfalen ging es von 142 auf 200 Millionen Euro nach oben. Das bevölkerungsreichste Bundesland war damit 2025 auch das Land mit der höchsten Schadenssumme. In Bremen stagnierte sie bei 3 Millionen Euro.

Dagegen fiel der Wert in Baden-Württemberg massiv von 530 auf 148 Millionen Euro. Dort hatte es 2024 außergewöhnlich hohe Schäden gegeben. Auch Bayern - wo es relativ viele Gewitter und dadurch immer wieder hohe Hagelschäden gibt - verzeichnete 2025 einen deutlichen Rückgang von 281 auf 128 Millionen Euro. In allen übrigen Bundesländern gingen die Schadensummen ebenfalls zurück./ruc/DP/men