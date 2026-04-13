München (ots) -Ein starkes Zeichen für das weitere Wachstum: LOBECO holt Robert Schütt als Director Business Development ins Team. Die Münchner Agentur für Social Media, AI und Sportmarketing baut damit ihr Leadership aus und stellt die Weichen für das künftige Wachstum.Robert Schütt war zuletzt in gleicher Position bei Saint Elmo's tätig. Dort arbeitete er an der erfolgreichen Entwicklung mit, die sich zuletzt in renommierten Pitch-Gewinnen manifestierte. Davor war Robert Schütt als Head of New Business der Serviceplan Group tätig und sammelte wertvolle Erfahrungen in Neugeschäft und Business Development. Er bringt sieben Jahre Agentur-Erfahrung mit, ein starkes Netzwerk und eine beachtliche Erfolgsbilanz. Vor seiner Agentur-Zeit war Robert Schütt bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft für Marketing und Sponsoring verantwortlich. Die Position des Director Business Development bei LOBECO (http://www.lobeco.de) wurde im Zuge der Wachstumsstrategie neu geschaffen."Mit Robert Schütt gewinnen wir einen Neugeschäfts-Experten, der den Agenturmarkt in- und auswendig kennt. Er versteht es, komplexe Agenturleistungen klar zu positionieren, Kundenbedürfnisse zu identifizieren und daraus langfristige Partnerschaften zu entwickeln. Genau das, was LOBECO in dieser Wachstumsphase braucht", betont Gründer und CEO Lorenz Beringer."LOBECO steht seit zwölf Jahren für exzellente Social Media Dienstleistungen. Dazu kommen innovative KI-Angebote und die Verwurzelung im Sportmarketing. Mit anderen Worten: Expertise und Innovation treffen auf echten Unternehmergeist - das hat mich sofort begeistert. Ich freue mich darauf, mit dem Team das weitere Wachstum voranzutreiben und LOBECO im deutschsprachigen Raum sichtbarer zu machen", so Robert Schütt.Dirk Huefnagels, der im August letzten Jahres von UniCredit zu LOBECO wechselte, ergänzt: "Die Besetzung ist Ausdruck unseres Wachstums. Wir professionalisieren unsere Strukturen, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden."Eine Agentur, die wächst, braucht Menschen, die Wachstum leben. Mit Robert Schütt hat LOBECO genau diesen Menschen gefunden.Pressekontakt:Corinna HilssSenior Corporate Communications Manager LOBECOemail: cc@lobeco.deOriginal-Content von: LOBECO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175302/6253778