© Foto: OpenAIIran-Konflikt, teures Gas, teurer Strom: E.ON schlägt Alarm. Auch die EU und große Marktakteure erwarten keine schnelle Entspannung.E.ON rechnet aufgrund des Iran-Konflikts mit langfristig anhaltend hohen Strom- und Gaspreisen, wie die dpa berichtet. "Das Preisniveau vor dem Iran-Konflikt wird so schnell nicht wieder erreicht werden", sagte Filip Thon, Vorstandsvorsitzender der E.ON-Tochter E.ON Energie Deutschland, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Er geht davon aus, dass die Preise "noch einige Zeit" über dem Vorkrisenniveau bleiben werden, und verweist auf deutlich gestiegene Beschaffungskosten. Er ergänzte: "Auf den Großhandelsmärkten sind die Gaspreise im laufenden Jahr …Den vollständigen Artikel lesen
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