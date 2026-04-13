Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Freitag (10.04.2026). Neben der Entwicklung des Goldpreises betrachten wir auch den EUR/USD-Wechselkurs und dessen Auswirkungen auf Gold und Silber im Euroraum. Zudem werfen wir einen Blick auf Silber, Kupfer sowie die Gold-Silber-Ratio. Goldpreis am 10.04.2026 mit leichter Konsolidierung Der Goldpreis startete am Freitag bei 4.777,80 USD in den Handelstag. Im weiteren Verlauf kam es zunächst zu Gewinnmitnahmen, wodurch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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