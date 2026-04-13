BYD hat zuletzt ordentliche Zahlen für das Jahr 2025 geliefert. Positiv: Der Elektroauto-Hersteller erhöhte das Ziel für die im Ausland verkauften Fahrzeuge. Die Aktie lieferte zu Wochenbeginn ein neues Kaufsignal.BYD hat für 2025 geliefert. Der Umsatz kletterte 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 803,96 Milliarden Yuan (116,3 Milliarden Dollar). Der Nettogewinn ging zwar um 19 Prozent auf 32,6 Milliarden Yuan (4,72 Milliarden US-Dollar) zurück, lag aber noch im Rahmen der Erwartungen. BYD ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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