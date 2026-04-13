München (ots) -PAYBACK startet online eine "Fashionwelt": Über 35 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden können jetzt in einem großen Modebereich mit rund 200 Mode-Partnern stöbern, Coupons aktivieren, shoppen und dabei Punkte sammeln und sparen. Premium-Partner und Trend-Labels bieten in der "Fashionwelt" eine riesige Auswahl an Trends und Angeboten. Mit dabei sind unter anderem Amazon, GALERIA, AboutYou, Baur, Boden, bonprix, C&A, eBay, shein, Farfetch, heine, H&M, intimissimi, Lascana, Mango, Net-A-Porter, OTTO und WITT. In der "PAYBACK Fashion Week" vom 13. bis zum 19. April 2026 können Kundinnen und Kunden zudem bei teilnehmenden Partnern besonders viele Punkte sammeln."Mode ist ein fester Bestandteil im Alltag vieler Menschen - und ein Bereich, in dem sich die Vielseitigkeit von PAYBACK besonders gut zeigt. Unsere Fashion-Partner verbinden Vielfalt, Inspiration und Reichweite und bieten Produkte für jeden Geschmack und Geldbeutel. Nutzerinnen und Nutzer entdecken aktuelle Trends, sammeln bei jedem Einkauf Punkte und profitieren so von Vorteilen, die weit über den einzelnen Modekauf hinausgehen", so PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick.In der Fashionwelt gibt es Angebote rund um Mode, Schuhe, Schmuck und Accessoires für jeden Stil und jedes Budget. Dank der Punkte- und Sparmöglichkeiten profitieren Kunden doppelt: beim Shoppen aktueller Trends und durch die zusätzlichen Punktevorteile bei den PAYBACK Partnern. Wichtig ist es, vor dem Shoppen zu prüfen, ob es beim jeweiligen Partner Coupons zur Punktevervielfachung gibt und diese vor dem Einkauf zu aktivieren. Dies ist online oder noch einfacher in der PAYBACK App möglich.Die PAYBACK Fashionwelt ist in der PAYBACK App sowie unter https://www.payback.de/online-shopping/fashion verfügbar.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "App mit dem größten Mehrwert" (SZ), "Lieblingsapp der Deutschen" (WirtschaftsWoche) und "Nutzerfreundlichste App" (Focus Money). PAYBACK ist zudem "Kundenkönig" (BILD), "Leading Innovator 2026" (FOCUS) und mehrfacher "Top Employer" (Top Employers Institute).Pressekontakt:Nina Purtscher-GrassMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6253793