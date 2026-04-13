BÖRSE AKTUELL: Die Blockade der Straße von Hormus und die politische Revolution in Ungarn

Geopolitik belastet die Märkte

Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran sind am Wochenende gescheitert. Eine Einigung über das Atomprogramm wurde nicht erzielt. Zwar gilt die Waffenruhe formal weiterhin, doch die Chancen auf neue Verhandlungen sind deutlich gesunken.

US-Präsident Trump bestätigte, dass eine Blockade iranischer Häfen umgesetzt wird. Alle Schiffe mit iranischen Gütern - insbesondere Öl und Gas - sollen kontrolliert werden. Die Straße von Hormus bleibt offiziell offen, jedoch warnte der Iran vor militärischen Konsequenzen bei Annäherung durch US-Schiffe.

Marktteilnehmer bewerten die Lage als zunehmend angespannt. Eine Eskalation bleibt ein zentrales Risiko, das aktuell in den Preisen berücksichtigt wird.

Markt News: Politischer Umbruch in Ungarn

Bei den Parlamentswahlen in Ungarn konnte die Oppositionspartei Tisza Péter Magyar rund 53% der Stimmen gewinnen. Mit 138 Sitzen wurde die notwendige Mehrheit für Verfassungsänderungen erreicht.

Damit endet die 16-jährige Amtszeit von Viktor Orbán. Die Märkte interpretieren das Ergebnis als Annäherung Ungarns an die EU. Blockierte Hilfen in Höhe von bis zu 90 Milliarden Euro könnten nun freigegeben werden.

Der EUR/USD reagierte nur leicht negativ, da ein starker US-Dollar und steigende Energiepreise dominieren. Langfristig wird das Wahlergebnis jedoch als positiv für den Euro gewertet.

Börse Aktuell: Schwache Entwicklung in Asien

Die asiatischen Märkte zeigten eine klare Risk-Off-Stimmung:

Nikkei 225: -1,0%

Hang Seng: -1,5%

Shanghai Composite: -0,3%

ASX 200: -0,5%

Steigende Anleiherenditen in Japan sowie höhere Energiepreise belasteten die Aktienmärkte...

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