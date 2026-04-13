FedNow-Vorschlag der US-Notenbank - ein "versteckter Vorteil" für XRP? Kann der Kurs kurzfristig das Allzeithoch von 3,84 US-Dollar durchbrechen?

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Die US-Notenbank hat am 8. April einen wichtigen Vorschlag vorgelegt: Zwischeninstitutionen soll erlaubt werden, ihr FedNow-Echtzeit-Zahlungssystem für Geldtransfers zu nutzen.

Zuvor unterstützte FedNow nur direkte Überweisungen zwischen zwei US-Banken. Der neue Vorschlag würde Transaktionen über Zwischeninstitutionen ermöglichen und damit die Tür für grenzüberschreitende Zahlungen öffnen - Zwischenstellen könnten den "internationalen Teil" der Transaktionen abwickeln.

Warum ist das für XRP wichtig?

Analysten weisen darauf hin, dass diese Änderung es Ripple ermöglichen könnte, indirekt Zugang zur Kerninfrastruktur des US-Bankensystems zu erhalten.

Der Analyst XFinanceBull kommt zu dem Schluss:

"Es geht nicht darum, das bestehende System zu ersetzen, sondern ein Teil davon zu werden. Die US-Notenbank hat gerade die Tür geöffnet, und Ripple hält möglicherweise bereits diesen 'bedingten' Schlüssel - es fehlt nur noch die endgültige Genehmigung."

Analystensicht: Ein Markt, in dem das Angebot schrumpft, aber Hebelwirkung fehlt, ist kein Markt, der "kurz vor dem Ausbruch" steht, sondern einer, der auf einen Katalysator wartet - entweder auf die Rückkehr der Nachfrage oder des Vertrauens.

Der aktuelle XRP-Markt zeigt einen seltenen widersprüchlichen Zustand: Auf den Börsen wird XRP immer knapper, während die Nachfrage nach Hebelprodukten ungewöhnlich schwach bleibt.

Angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen, der ungewissen Lage zwischen den USA und dem Iran sowie der starken Marktvolatilität bleibt es ungewiss, ob XRP kurzfristig sein Allzeithoch von 3,84 US-Dollar durchbrechen kann.

In einem hochvolatilen Marktumfeld wird Cloud-Mining als ein Ertragsmodell, das weniger von Marktschwankungen beeinflusst wird, zunehmend von vielen Investoren bevorzugt.

FT Mining hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und gilt als eine der am schnellsten wachsenden Cloud-Hashrate-Plattformen weltweit. Die Plattform nutzt Mining-Farmen mit grüner Energie sowie ein automatisiertes Hashrate-Managementsystem, sodass Nutzer keine Mining-Geräte kaufen, keine Infrastruktur aufbauen oder Wartung durchführen müssen - sie können einfach über ihr Mobiltelefon Cloud-Hashrate-Verträge auswählen und mieten, um am Mining teilzunehmen.

Die Plattform ist im Vereinigten Königreich registriert und tätig und schützt die Vermögenswerte der Nutzer durch eine mehrschichtige Sicherheitsarchitektur. Sie nutzt ein globales Cybersicherheitssystem, um Gelder und Daten auf Bankniveau zu schützen, und verwendet Smart Contracts zur automatischen Verteilung der Erträge, sodass alle Einnahmen transparent und nachvollziehbar sind.

Derzeit erstreckt sich die Nutzerbasis von FT Mining über mehr als 190 Länder und Regionen weltweit und hat Millionen von Investoren angezogen.

Die wichtigsten Vorteile umfassen:

Kein Einstiegshindernis: Es ist nicht erforderlich, Mining-Geräte zu kaufen oder Mining-Farmen aufzubauen - auch Anfänger können leicht einsteigen.

Es ist nicht erforderlich, Mining-Geräte zu kaufen oder Mining-Farmen aufzubauen - auch Anfänger können leicht einsteigen. Einfache Bedienung: Alle Vorgänge lassen sich bequem über ein Mobiltelefon durchführen.

Alle Vorgänge lassen sich bequem über ein Mobiltelefon durchführen. Automatisiertes Mining : Das System läuft rund um die Uhr, und die Erträge werden täglich automatisch abgerechnet.

Das System läuft rund um die Uhr, und die Erträge werden täglich automatisch abgerechnet. Flexible Vermögensverwaltung: Gewinne können jederzeit ausgezahlt oder reinvestiert werden, unterstützt werden mehrere gängige Kryptowährungen.

Gewinne können jederzeit ausgezahlt oder reinvestiert werden, unterstützt werden mehrere gängige Kryptowährungen. Stabile Erträge: Selbst bei kurzfristigen Marktrückgängen bleiben die Einnahmen stabil.

FTmining bietet eine Vielzahl von Verträgen, die unterschiedlichen Budgets und Anlagezielen gerecht werden. Ob Sie kurzfristige Gewinne oder langfristige Erträge anstreben - FTmining bietet Ihnen passende Optionen.

Beispiele beliebter Verträge:

Testvertrag: 100 US-Dollar - 2 Tage - Gesamtertrag: 108 US-Dollar

100 US-Dollar - 2 Tage - Gesamtertrag: 108 US-Dollar Einsteigervertrag: 1.080 US-Dollar - 10 Tage - Gesamtertrag: 1.236 US-Dollar

1.080 US-Dollar - 10 Tage - Gesamtertrag: 1.236 US-Dollar Profi-Vertrag: 10.000 US-Dollar - 25 Tage - Gesamtertrag: 14.250 US-Dollar

10.000 US-Dollar - 25 Tage - Gesamtertrag: 14.250 US-Dollar Premium-Vertrag: 50.000 US-Dollar - 30 Tage - Gesamtertrag: 77.000 US-Dollar

( Für weitere Vertragsdetails besuchen Sie bitte die offizielle Website. )

Nach dem Kauf eines Vertrags werden die Erträge alle 24 Stunden berechnet! Sie können Ihre Mittel jederzeit auszahlen oder die Reinvestitionsfunktion aktivieren, um zusätzliche Gewinne zu erzielen.

Wie kann man FTmining beitreten und nutzen?

Schritt 1: Konto registrieren

Besuchen Sie die offizielle Website: www.ftmining.com

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort ein, um ein Konto zu erstellen. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Prämie von 15-100 US-Dollar, und durch tägliches Einloggen können Sie zusätzlich 0,75 US-Dollar verdienen.

Schritt 2: XRP oder andere Krypto-Assets einzahlen

Gehen Sie zur Einzahlungsseite der Plattform und zahlen Sie gängige Kryptowährungen ein, darunter BTC, USDT, ETH, LTC, USDC, XRP, BCH und weitere.

Schritt 3: Einen passenden Mining-Vertrag auswählen und kaufen

Erfahrungen von Investoren

Florian Becker (München, Deutschland - pensionierter Lehrer):

"Seit ich FTMining nutze, mache ich mir keine Sorgen mehr über kurzfristige Marktschwankungen. Die stabilen täglichen Erträge ermöglichen es mir, meinen Ruhestand in Ruhe zu planen."

Thomas Meyer (Wien, Österreich - Kleinunternehmer):

"Die Mining-Farmen mit grüner Energie und die regulierte Plattform geben mir Vertrauen beim Investieren. Selbst bei Marktschwankungen bleiben meine Erträge stabil."

Die Plattform folgt den Grundsätzen der Compliance, Sicherheit und Transparenz und unterzieht sich regelmäßig finanziellen und sicherheitstechnischen Prüfungen durch unabhängige Drittinstitutionen. Ihre Sicherheitsinfrastruktur umfasst:

Betrieb im Einklang mit den europäischen Regulierungsrahmen MiCA und MiFID II

und Jährliche Finanz- und Sicherheitsaudits durch PricewaterhouseCoopers (PwC)

Verwahrungsversicherung für digitale Vermögenswerte durch Lloyd's of London

Auf technischer Ebene setzt die Plattform mehrere Sicherheitsmechanismen ein, darunter Firewalls auf Bankniveau, Cloud-Sicherheitszertifizierungen, Multi-Signature-Cold-Wallets sowie ein System zur Trennung von Vermögenswerten. Dieses strenge Compliance-System bietet Nutzern weltweit ein hohes Maß an Sicherheit.

Der Analyst Raoul Pal betonte insbesondere, dass FTMining in einem Umfeld hoher Marktvolatilität und geopolitischer Turbulenzen den Investoren einen neuen Weg bietet: stabile Erträge durch Cloud-Computing zu erzielen und ihnen dabei zu helfen, sich vom "Trader" zum "Produzenten" zu entwickeln.

Für Investoren, die in einem turbulenten Markt ihre Vermögenswerte schützen und einen stabilen täglichen Cashflow erzielen möchten, ist FTMining zu einer idealen Wahl geworden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website und starten Sie Ihre Cloud-Mining-Reise.

Offizielle Website: https://ftmining.com