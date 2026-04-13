Der europäische Erdgaspreis TTF ist um mehr als acht Prozent auf 47,40 Euro je Megawattstunde (MWh) gestiegen. Deshalb zieht auch die Aktie des größten westeuropäischen Erdgasproduzenten Equinor erneut deutlich an. Hintergrund ist die Ankündigung von Präsident Trump, nach gescheiterten Verhandlungen mit dem Iran eine Blockade der Straße von Hormus einzuführen.Dies dürfte die Spannungen auf den globalen Energiemärkten weiter verschärfen. Mona Yacoubian, Direktorin des Nahostprogramms am Zentrum für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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