Pharma & KI sind die Revolution der Wirkstoffforschung. Die Pharmabranche steht vor ihrem größten Umbruch seit Jahrzehnten. Traditionell dauert die Entwicklung eines neuen Medikaments über zehn Jahre und kostet Milliarden - bei einer enormen Scheiternsquote. Künstliche Intelligenz verändert dieses Paradigma radikal. Durch das Screening von Milliarden von Molekülverbindungen in Simulationen ("in silico") reduziert KI die Zeit der Wirkstoffsuche von Jahren auf Monate. KI-Modelle können Proteinstrukturen vorhersagen und klinische Studien präziser planen, was die Effizienz der Forschung massiv steigert und die Margen der Unternehmen langfristig schützt. In unserer heutigen Ausgabe der TB-Daily haben wir Ihnen zwei Empfehlungen mit auf den Weg gegeben, wenn Sie von diesen Entwicklungen profitieren wollen.
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