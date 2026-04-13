München (ots) -- Wakeboard-Action hinter der "Indigo Star" und Chaos beim Wüsten-Fotoshooting- Shopping-Wahnsinn in Saint-Tropez- Neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 13. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+In Dubai planen die Geissens zusammen mit Freund Danny Schramm einen riskanten Wakeboard-Rekordversuch, der schnell gefährlich werden kann. Parallel droht ein aufwendiges Fotoshooting in der Wüste zu scheitern, als Robert mit einem Wagen im Sand stecken bleibt. Und in Saint-Tropez sorgt Roberts exzessive Kunst-Shoppingtour für Frust bei Davina und Shania. Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 13. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.In Dubai steht eine Aktion an, die selbst für die Geissens eine Nummer zu groß sein könnte: Hinter der 40 Meter langen "Indigo Star" soll Freund Danny Schramm Wakeboard fahren - ein waghalsiger Plan, den so bislang noch niemand umgesetzt hat. Die Gefahr ist enorm, denn die Schiffsschraube kann zur tödlichen Falle werden. Während Carmen und Shania für die vermeintliche "Henkersmahlzeit" einkaufen, steht Robert höchstpersönlich am Herd - doch seine Anweisungen werden nicht wie gewünscht umgesetzt. Die Folge: schlechte Stimmung und ein genervter Familienpatriarch. Ob Danny den riskanten Rekordversuch tatsächlich meistert?Am nächsten Tag geht es in die Wüste - und der Druck ist hoch. Ein aufwendig geplantes Fotoshooting steht an: Alle Fahrzeuge der Geissens wurden eigens im Look ihres "Skull Liquid"-Wassers lackiert und perfekt in Szene gesetzt. Doch ausgerechnet jetzt bleibt Robert mit einem Wagen im Sand stecken. In Saint-Tropez wartet die nächste Herausforderung: Im "Hotel Maison Prestige Roberto Geissini" sorgt Roberts jüngste Shoppingtour für blankes Entsetzen. Kuriositäten aus aller Welt müssen ausgepackt und verstaut werden - sehr zum Leidwesen von Davina und Shania, die von der vermeintlichen "Kunst" alles andere als begeistert sind und selbst mit anpacken müssen.Auch die Baustelle der neuen Villa Geissini entwickelt sich zum Dauerärgernis. Die Fortschritte bleiben hinter den Erwartungen zurück, was Carmen und Robert zunehmend frustriert. Für etwas Ablenkung sorgen Künstlerfreunde rund um Danny Schramm, die die alte Villa kurzerhand in ein riesiges Atelier verwandeln und die neuen Skulpturen weiterbearbeiten.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Fdie-geissens-eine-schrecklich-glamouroese-familie&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7C27f33b1a2a9249f3df2508de908be37d%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639107127668561588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=B6UKbl6XrigMDCplzPHG0dxexbD%2F7%2FJ19jZ5qKA0zAc%3D&reserved=0)Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 13. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Geiss TV.Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6253815