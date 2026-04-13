VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 13. APRIL 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. ("GERMANIUM MINING" ODER DAS "UNTERNEHMEN") (CSE: GMC; OTC: EMSKF; FWB: YW0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Explorationsteam für die vollständig finanzierte erste Phase seines bevorstehenden Arbeitsprogramms 2026 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Germaniumprojekt Lac du Km 35 (Lac Du 35) in der Region Chibougamau in der kanadischen Provinz Quebec zusammengestellt hat.

Die bevorstehende Arbeitssaison 2026 wird die bis dato umfangreichsten finanzierten modernen Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet darstellen und Chancen für weitere Entdeckungen bieten. Der Schwerpunkt eines erweiterten Probenahmeprogramms wird auf Ausbissen und Zielen mit hoher Priorität liegen. Die Analyseergebnisse werden in Kürze erwartet und kurz darauf wird das Unternehmen Bohrgenehmigungen beantragen. Das erste Bohrprogramm wird voraussichtlich Anfang Winter stattfinden.

Die erste Phase der Diamantbohrungen wird darauf ausgerichtet sein, das Stadium eines "Entdeckungsbohrlochs" zu erreichen. Das Programm soll aus sechs bis zehn Bohrlöchern auf insgesamt etwa 2.500 m bestehen, die im frühen Winter 2027 gebohrt werden sollen.

Die exakte Bohrlänge wird von der Tiefe der elektromagnetischen Anomalien abhängen, die durch die neue Untersuchung genau beschrieben und durch Kartierungen und Probenahmen der Ausbisse untermauert werden. Die Kartierungen der Ausbisse werden wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, in welche Richtung und mit welchem Neigungswinkel sich die Germaniummineralisierung erstrecken könnte.

Bei einem Germaniumgehalt von nahezu 0,02 % (186 ppm) beim Vorkommen Laganière strebt das Unternehmen an, die Germaniumgehalte auf durchschnittlich mindestens 0,04 % (350 bis 400 ppm) in einem mindestens 10 m mächtigen Abschnitt zu erhöhen.

Voraussichtlicher Zeitplan für die Exploration 2026/27

Mai 2026 - Ergebnisse der Flugvermessung, einschließlich Interpretation

Juni/Juli 2026 - Programm zur Kartierung und Probenahme von Ausbissen - (sobald der Schnee geschmolzen ist)

September 2026 - Analyseergebnisse der Ausbissproben

Oktober bis Dezember 2026 - Bohrgenehmigung

Diamantbohrprogramm

Analyseergebnisse von Diamantbohrungen erwartet

Mario Pezzente, Chief Executive Officer, sagte: "Wir freuen uns darauf, mit diesem mehrstufigen, vollständig finanzierten Explorationsprogramm 2026 zu beginnen, um neue Germaniumvorkommen zu entdecken und ein wesentlich besseres Verständnis dieses vielversprechenden Projekts für kritische Mineralien zu erlangen. Germanium spielt eine entscheidende Rolle bei modernen Technologien in den Bereichen Verteidigung, Telekommunikation und Datenverarbeitung der nächsten Generation. Germanium Mining Corp. richtet sein Hauptaugenmerk darauf, strategische Ressourcen in stabilen Jurisdiktionen zu erschließen, um möglicherweise zu einer sichereren und widerstandsfähigeren nordamerikanischen Lieferkette beizutragen."

Abbildung 1: Das Germaniumprojekt Lac du Km 35 in der Region Chibougamau in der kanadischen Provinz Québec

Abbildung 2: Germanium und einige seiner bedeutsamen Anwendungen

Beschreibung des regionalen Umfelds des Konzessionsgebiets Lac du Km 35

Das Konzessionsgebiet umfasst die ausgeprägte Faribault Shear Zone ("FSZ"), die in Ost-Südost-Richtung verläuft und sich im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ fällt nach Südsüdwest ein und endet an der Grenville Front, die sich über mehrere Hundert Kilometer von Südwest nach Nordost erstreckt. Die FSZ ist ein wichtiges Strukturmerkmal, das mit anderen durchlässigen Zonen in der Tiefe verbunden sein könnte und als bevorzugter Leitungsweg für hydrothermale Fluide dienen könnte.

Das 1998 von staatlichen Geologen entdeckte, aber nie weitergehend erkundete Germaniumvorkommen Laganière, besteht aus einem Peridotitausbiss innerhalb des Gneiskomplexes Laganière, der aus Amphiboliten sowie Hornblende- und Biotitgneisen besteht. Das Vorkommen Laganière lieferte einen Wert von 0,02 % (186 ppm) Germanium, was derzeit der höchste jemals in einem Ausbiss in der Provinz Québec erfasste Germaniumwert ist.

Das Germaniumvorkommen Laganière liegt neben der Hauptforststraße und grenzt direkt im Süden an eine Ansammlung elektromagnetischer Anomalien, die sich über eine Fläche von rund 400 m × 400 m erstrecken und noch nicht untersucht wurden. Das Germaniumvorkommen Laganière befindet sich außerdem rund 450 m nordöstlich der FSZ, 800 m vom südlichen Rand des felsischen Plutons Duberger entfernt sowie rund 2 km westlich der Grenville Front. Das Gebiet zwischen der FSZ und dem Germaniumvorkommen Laganière, das auch die unerprobte Ansammlung elektromagnetischer Anomalien umfasst, wird im Zentrum der Arbeiten von GMC stehen.

Neue magnetische und elektromagnetische Flugvermessung

Derzeit liegen magnetische und elektromagnetische Daten aus Quellen der Regierung von Quebec vor, die eine Ansammlung von elektromagnetischen Anomalien in der Nähe des Hauptgermaniumvorkommens Laganière anzeigen. Diese magnetischen und elektromagnetischen Daten wurden jedoch vor nahezu 50 Jahren im Jahr 1978 erhoben. Damals betrug der Linienabstand 200 Meter bzw. die Flughöhe über der Oberfläche 120 Meter.

Das Unternehmen beabsichtigt die Durchführung einer neuen detaillierteren und genaueren Flugvermessung mit modernen Techniken, die das gesamte Konzessionsgebiet Lac du Km 35 abdecken wird. Sofern das Wetter dies zulässt, wird die Vermessung voraussichtlich im April 2026 absolviert werden. Im Rahmen dieser Flugvermessung soll der Linienabstand nicht mehr als 75 Meter betragen und es ist eine Flughöhe von weniger als 30 Metern ab der Oberfläche vorgesehen. Diese modernen Daten werden zur Bestätigung bestehender Anomalien und möglicherweise zur Abgrenzung neuer beitragen, die in der bevorstehenden Feldsaison im Sommer am Boden verifiziert werden sollen.

Über Germanium

Germanium ist ein hartes, gräuliches und sprödes Halbmetall. Germanium findet zunehmend Anwendung in der Elektronik und Solarindustrie, in der Faseroptik sowie in der Infrarotoptik für zivile und militärische Zwecke. Germanium ist auf der Liste der kritischen Metalle Kanadas, der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union aufgeführt.

China, der größte Produzent von raffiniertem Germanium, verhängte am 3. Dezember 2024 ein Ausfuhrverbot für Germanium in die Vereinigten Staaten. Germanium ist kein öffentlich gehandelter Rohstoff und jüngsten Spotpreisen zufolge liegt der Preis bei über 5.000 US$ pro Kilogramm Germanium.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die in dieser Pressemitteilung bereitgestellten geologischen Informationen historischen Charakter haben und die Mineralisierung nicht zwangsläufig der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 entspricht.

Qualifizierter Sachverständiger

Benoit Moreau, P.Eng., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und Vice-President of Exploration von Germanium Mining Corp., hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erarbeitet und zeichnet für sie verantwortlich.

Über Germanium Mining Corp.

Germanium Mining Corp. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration und die Erschließung von Konzessionsgebieten im Entdeckungsstadium in führenden Bergbaujurisdiktionen Nordamerikas gerichtet ist.

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IM NAMEN DES BOARDS

Mario Pezzente

CEO & Direktor

Für weitere Informationen zu Germanium Mining Corp. wenden Sie sich bitte an:

Telefon: 604-717-6605

E-Mail-Adresse des Unternehmens: info@germaniummining.com

Website: www.germaniummining.com

Adresse des Unternehmens: 2905 - 700 West Georgia Street, Vancouver, BC, V7Y 1C6

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot sowie andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Geschäftsplänen des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, einschließlich der Möglichkeit, dass das Unternehmen den Erlös aus dem Angebot für andere als die in dieser Pressemitteilung genannten Zwecke verwendet, ungünstiger Marktbedingungen sowie anderer Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und dementsprechend sollte man sich aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt oder die Richtigkeit dieser Pressemitteilung weder bestätigt noch abgelehnt.

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