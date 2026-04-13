DAX Prognose für Montag, 13.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.894 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab bis zum Vormittag am Freitag der letzten Handelswoche moderat nach. Die Bullen konnten den DAX stabilisieren und im weiteren Handelsverlauf wieder an und über die 24.000 Punkte-Marke schieben, aber nicht etablieren. Am Nachmittag stellten sich Gewinnmitnahmen ein, die den Index bis zum Xetra Schluss erneut unter die 23.900 Punkte geführt haben. Dennoch konnte zum Wochenschluss ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich konnte sich der DAX moderat erholen, hat es aber nicht geschafft, über der 23.800 Punkte-Marke einen Wochenschluss zu formatieren. Der DAX ging bei 23.798 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell schwach gestartet: Der Index notiert deutlich unter wichtigen Durchschnittslinien und zeigt kurzfristig einen bärischen Unterton.

Der Index notiert deutlich unter wichtigen Durchschnittslinien und zeigt kurzfristig einen bärischen Unterton. Entscheidende Schlüsselmarke bei 23.490 Punkten: Oberhalb Chancen auf Erholung, darunter erhöhtes Risiko für weitere Abgaben in Richtung 23.300 Punkte und tiefer.

Oberhalb Chancen auf Erholung, darunter erhöhtes Risiko für weitere Abgaben in Richtung 23.300 Punkte und tiefer. DAX Prognose leicht positiv: Trotz schwachem Start überwiegt mit 55 - leicht das bullische Szenario, mit erwarteter Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung im Tagesverlauf.

DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der DAX startete am Freitag bei 23.894 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte im Tagesverlauf zunächst Schwäche. Im weiteren Verlauf gelang es den Käufern, den Index wieder über die wichtige Marke von 24.000 Punkten zu schieben, jedoch ohne nachhaltige Etablierung.

Am Nachmittag dominierten Gewinnmitnahmen, sodass der DAX zum Xetra-Schluss erneut unter 23.900 Punkte fiel. Trotz zwischenzeitlicher Schwäche konnte ein moderates Tagesplus verbucht werden. Der finale Schlusskurs lag bei 23.798 Punkten.

Innerhalb der Einzelwerte zeigten sich gemischte Entwicklungen:

Stärkste Werte: Heidelberg Materials, BASF, BMW

Heidelberg Materials, BASF, BMW Schwächste Werte: Rheinmetall, Brenntag, MTU...

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