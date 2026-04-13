Köln (ots) -Sternfahrt führt Camper 2026 nach Österreich ins AlpbachtalIn diesem Jahr war die ACV Camping-Community auch über Deutschlands Grenzen hinaus unterwegs: Zur 49. ACV Caravan Rallye reisten knapp 90 Campingbegeisterte aus ganz Deutschland ins österreichische Alpbachtal und kamen dort zur gemeinsamen Sternfahrt zusammen. Seit vielen Jahren lädt der ACV Automobil-Club Verkehr jeweils zu Ostern zu dieser traditionsreichen Veranstaltung ein, die zu den größten ihrer Art in Deutschland zählt. Ab Karfreitag, 3. April 2026, starteten die Teilnehmer auf dem Campingplatz Seeblick Toni in Kramsach gemeinsam in die neue Campingsaison.Wie in jedem Jahr stand die achttägige Veranstaltung allen Campinginteressierten offen. Auch wer kein ACV Mitglied ist, kann teilnehmen - unabhängig davon, ob die Anreise mit Wohnwagen, Wohnmobil oder für einen Aufenthalt in einer Mietunterkunft auf dem Campingplatz erfolgt. Der ACV unterstützt die Rallye finanziell und trägt so dazu bei, die Teilnahmegebühren spürbar zu senken.Zum Programm gehören organisierte Tagesausflüge, Turniere und gesellige Abendveranstaltungen. Viele Camper engagieren sich ehrenamtlich in der Organisation der Rallye, die jedes Jahr an einem anderen Ort stattfindet und für viele ein fester Termin im Jahreskalender ist.ACV Geschäftsführer Holger Küster betont: "Die ACV Caravan Rallye steht seit vielen Jahren für Gemeinschaft, Begegnung und die Freude am gemeinsamen Unterwegssein. Hier kommen Menschen mit derselben Leidenschaft zusammen, knüpfen neue Kontakte und pflegen Freundschaften, die oft weit über die Veranstaltung hinaus bestehen bleiben. Genau diese besondere Mischung aus Offenheit, Zusammenhalt und echter Verbundenheit macht den Charakter der Rallye aus. Zugleich steht sie sinnbildlich dafür, dass der ACV Campern unterwegs verlässlich zur Seite steht und ihnen ein Zuhause bietet."So sorgt der Automobilclub im Rahmen seiner Kernleistung Pannen- und Unfallhilfe dafür, dass defekte Fahrzeuge zur nächstgelegenen Fachwerkstatt abgeschleppt werden, wenn sie nicht vor Ort wieder fahrbereit gemacht werden können. Solange das Fahrzeug nicht fahrbereit ist, übernimmt der ACV Übernachtungs- oder Weiterreisekosten und hilft auch bei der Organisation eines Mietwagens. Sollte eine Reparatur des Fahrzeugs innerhalb von drei Werktagen nicht möglich sein, organisiert der ACV den Rücktransport des Fahrzeugs zum Wohnort. Besonders praktisch für Caravan-Gespanne: Der ACV schützt nicht nur das Zugfahrzeug, sondern auch den Anhänger. Als Teil des Gespanns wird dieser bei einer Panne ebenfalls abgeschleppt. Alle Einzelheiten zum Mobilitätsschutz für Wohnmobile und Wohnwagen stellt der ACV auf seiner Website (https://www.acv.de/leistungen/camper-schutz) zur Verfügung.Mit Blick auf das kommende Jahr wirft die Veranstaltung bereits ihre Schatten voraus. 2027 feiert die ACV Caravan Rallye ihr 50. Jubiläum und damit ein halbes Jahrhundert Campingtradition im Club. Die Vorbereitungen für dieses besondere Ereignis laufen bereits. Alle Informationen zur Caravan Rallye stellt der ACV auf seiner Website zur Verfügung. Dort wird auch rechtzeitig der Termin und Austragungsort der 50. Ausgabe im Jahr 2027 bekannt gegeben.Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherAn der Wachsfabrik 550996 KölnTelefon: +49 2236 94 98 104E-Mail: mathey@acv.dewww.acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/6253837