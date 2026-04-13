Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit der Feuerpause im Nahen Osten sind die Ölpreise zwar leicht gefallen - und mit ihnen Inflationserwartungen und Renditen, so die Deutsche Börse AG.Von echter Entspannung könne aber keine Rede sein. Der energieinduzierte Inflationsanstieg könne sich nach Einschätzung von LBBW-Analyst Matthias Krieger durchaus noch fortsetzen. "Ein wirkliches Ende des Konflikts ist noch immer nicht erkennbar ist, zudem besteht ein hohes Risiko, dass auch nach Ende der Kampfhandlungen der Weltmarkt für Öl und LNG noch längere Zeit unter Druck bleiben wird", erkläre er. Was auch immer die Finanzmärkte gerade kurzfristig spielen würden: Solange die Straße von Hormus für den größten Teil der Schiffe gesperrt bleibe, werde es keine Ruhe geben. "Zu wichtig ist das Nadelöhr für die Energieversorgung der Welt." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de