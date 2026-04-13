Mit seinen Elektroautos vom Ioniq 5 bis zum Ioniq 9 ist der südkoreanische Autobauer international bereits erfolgreich - in China hängt die Marke bei den Elektro-Ambitionen aber zurück. Jetzt hat Hyundai die vollelektrische Ioniq-Modellreihe erstmals in China eingeführt und im Vorfeld der Auto China 2026 zwei Design-Konzeptfahrzeuge vorgestellt. Bei den beiden speziell für China entwickelten vollelektrischen Konzeptfahrzeugen handelt es sich um die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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