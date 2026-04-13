Die Verkaufszahlen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden in China haben im März 1.252.000 Einheiten erreicht. Getrieben wurde das leichte Gesamtwachstum vor allem von den Exporten, die sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt haben. Die 1,252 Millionen im März verkauften New Energy Vehicles - nach chinesischer Definition also Batterie-Elektroautos, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge - sind die sogenannten Großhandelszahlen, die der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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