© Foto: G&M Therin-Weise - imageBROKER.comPeter Magyar gewinnt die ungarischen Wahlen am Sonntag mit großer Mehrheit, Reformen können umgesetzt werden. Wie reagiert jetzt der Markt?Bei der Wahl am Sonntag in Ungarn kann man wohl von einem Erdrutschsieg für de Opposotion sprechen. Péter Magyar hat mit seiner Mitte-Rechts-Partei Tisza ein umfassendes Mandat verschafft, das ihr freie Hand lässt, Reformen durchzuführen. Die Ungarrn haben hier ein klares Votum abgegeben, Ökonomen und politische Analysten gehen davon aus, dass die erwartete Zwei-Drittel-Mehrheit der künftigen ungarischen Regierung EU- und marktfreundlich agieren wird. Es geht auch um die 6,4 Milliarden Euro Fördermittel, die bis jetzt noch von der EU zurückgehalten …Den vollständigen Artikel lesen
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