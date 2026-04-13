Die NASA-Mission Artemis 2 ist erfolgreich zur Erde zurückgekehrt. Was viele nicht wissen: Ohne europäische High-Tech-Ingenieurskunst wäre die Kapsel im All manövrierunfähig gewesen. Auch bei der europäischen Raumfahrtagentur ESA hat Artemis 2 für Euphorie entfesselt. Doch auch bei Anlegern rückt der Weltraum in den Fokus."Wir sind zurück im Spiel", bringt es Daniel Neuenschwander, ESA-Direktor für astronautische und robotergestützte Raumfahrt, gegenüber der dpa auf den Punkt. Und wie! Seit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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