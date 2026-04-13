Stabile Gewinne, starke Cashflows und jetzt ein charttechnisches Set-up, das neue Dynamik verspricht: Genau diese Kombination macht den Titel aktuell so spannend. Nach einer gesunden Konsolidierung rückt das Allzeithoch wieder in den Fokus - der Sprung darüber würde deutliches Potenzial freisetzen.Fundamental ist das Modell klar aufgestellt. Täglicher Konsum sorgt für kontinuierliche Einnahmen, gleichzeitig treibt das Management gezielt margenstärkere Produkte voran. Neue Varianten und veränderte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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