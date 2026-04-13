Der Ölpreis springt nach dem Scheitern der US-Iran-Gespräche wieder über 100 Dollar. Das belastet TUI und Lufthansa, aber nicht im gleichen Ausmaß. Die Reisebranche bekommt den Nahost-Schock erneut zu spüren. Weil Donald Trump nach dem Abbruch der Gespräche mit Iran eine Blockade iranischer Häfen über die Straße von Hormus ankündigt, springt Brent-Öl wieder über die 100 Dollar-Marke. Für Airlines und Touristikkonzerne erhöht das den Kostendruck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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