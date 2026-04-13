Anzeige
Mehr »
Montag, 13.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 875366 | ISIN: AU000000ADX9 | Ticker-Symbol: GHU
Tradegate
10.04.26 | 17:23
0,017 Euro
+2,44 % +0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
ADX ENERGY LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADX ENERGY LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0160,01711:21
0,0160,01711:03
axinocapital.de
13.04.2026 10:01 Uhr
220 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Öl-Gas-Produzent bereitet Bohrungen vor

Anzeige / Werbung

ADX Energy habe den Start seines Flachgas-Programms in Oberösterreich eingeleitet und damit einen wichtigen operativen Fortschritt bekannt gegeben. Nach Unternehmensangaben habe die Mobilisierung des Bohrgeräts für die Bohrung HOCH-1 bereits begonnen, der Bohrstart werde für den 16. April erwartet. Zugleich verweise das Management darauf, dass HOCH-1 die erste von drei bereits genehmigten Flachgas-Bohrungen im Jahr 2026 sei und damit den Auftakt für einen größeren Ausbau der Aktivitäten bilde.

ADX Energy habe den Start seines Flachgas-Programms in Oberösterreich eingeleitet und damit einen wichtigen operativen Fortschritt bekannt gegeben. Nach Unternehmensangaben habe die Mobilisierung des Bohrgeräts für die Bohrung HOCH-1 bereits begonnen, der Bohrstart werde für den 16. April erwartet. Zugleich verweise das Management darauf, dass HOCH-1 die erste von drei bereits genehmigten Flachgas-Bohrungen im Jahr 2026 sei und damit den Auftakt für einen größeren Ausbau der Aktivitäten bilde.

Bohrgerät an der Flachgasbohrung HOCH-1 in Oberösterreich.

Auftakt für das Flachgas-Programm

Nach Angaben des Unternehmens solle HOCH-1 in der Explorationslizenz ADX-AT-I in Oberösterreich niedergebracht werden. ADX trete dort als Betreiber auf und halte einen wirtschaftlichen Anteil von 50 Prozent an dem Zielgebiet. Die Bohrung richte sich auf flache Gaslagerstätten in Sandstein-Schichten der Hall-Formation. Gemeint seien poröse Gesteine aus dem Miozän, in denen sich Erdgas angesammelt haben könne. Das Management um Executive Chairman Ian Tchacos habe erklärt, HOCH-1 sei der Auftakt für ein Programm, das die Produktionsbasis in Österreich zügig erweitern könne. Als nächste genehmigte Bohrungen nennt die Firma die Projekte GOLD-1 und SCHOE-1.

Karte der Flachgasprospekte in Oberösterreich mit HOCH-1, GOLD-1 und SCHOE-1.

Ressource und Förderpotenzial

Die Zielgröße falle für ein einzelnes Flachgas-Projekt beachtlich aus. ADX beziffere die mittlere prospektive Ressource auf 8,0 BCF (Billion Cubic Feet). Das entspricht Milliarden Kubikfuß Gas. Dabei handle es sich nicht um eine gesicherte Reserve, sondern um eine Schätzung für ein noch nicht entdecktes Vorkommen, das bei Erfolg technisch förderbar sein könnte. Im positiven Fall liege das Potenzial laut Unternehmen sogar bei 17,3 BCF. Auch beim möglichen Förderprofil verweist ADX auf frühere Vergleichsbohrungen in derselben Gesteins-Einheit. Ähnliche Bohrungen in der Hall-Formation hätten anfängliche Förderraten von bis zu 9 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) erreicht. Für den Markt ist das relevant, weil das Unternehmen damit kein tiefes und langwieriges Großprojekt adressiere, sondern ein Ziel, das bei Erfolg vergleichsweise schnell entwickelt werden könnte.

3D-Seismik des HOCH-1-Ziels mit Hall-Sandstein-Reservoir und Strukturkarte.

Warum das Tempo wichtig ist

Gerade der enge Zeitplan dürfte für Investoren eine große Rolle spielen. ADX gehe davon aus, dass die Bohrung und die Auswertung im Erfolgsfall rund 14 Tage dauern könnten. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, solle das Bohrloch verrohrt und für Produktions-Tests vorbereitet werden, um das tatsächliche Reserven-Potenzial besser zu bestimmen. Die geplante Gesamttiefe liege bei rund 1.430 Metern, die senkrechte Tiefe bei etwa 1.145 Metern. Mit der begonnenen Mobilisierung des Geräts von MND Drilling & Services a.s. habe das Projekt die reine Vorbereitungsphase bereits verlassen. Der offizielle Bohrbeginn stehe damit unmittelbar bevor.

Rückenwind durch den Gasmarkt

Executive Chairman Ian Tchacos habe den Projektstart in einen größeren Zusammenhang gestellt. Nach seiner Einschätzung sei der Zugang zu neuer heimischer Gasproduktion in Europa derzeit besonders wichtig. Das Unternehmen verweise auf angespannte Flüssiggas-Ströme und auf eine europäische Politik, die den Bezug von russischem Gas weiter einschränken solle. Daraus leite ADX ein Marktumfeld ab, in dem neue regionale Gasquellen an Bedeutung gewinnen könnten. Hinzu komme aus Sicht des Unternehmens, dass sich flache Gasziele bei Erfolg in der Regel schneller bewerten und weiterentwickeln ließen als komplexe Tiefbohrungen. Genau darauf scheine ADX in Oberösterreich zu setzen: auf überschaubare Tiefe, bekannte Gesteins-Schichten und mehrere bereits definierte Folgeziele.

Karte der Pipelineanbindung zwischen HOCH-1 und SCHOE-1 in Oberösterreich.

Jetzt zählt das Ergebnis

Die technische Prüfung der Angaben sei laut ADX von Paul Fink vorgenommen worden, dem CEO und Technical Director des Unternehmens. Er werde als Geophysiker mit rund 30 Jahren Erfahrung in Exploration, Bewertung und Entwicklung von Öl- und Gaslagerstätten beschrieben. Nach Firma habe er die enthaltenen Daten, Verfahren und Ressourcenschätzungen geprüft und als angemessen dargestellt bewertet.

Für den weiteren Verlauf werde nun das Bohrergebnis entscheidend sein. In den kommenden Tagen dürfte sich der Blick darauf richten, ob der geplante Bohrstart wie vorgesehen erfolge und ob ADX die erwarteten Gas-Sandsteine der Hall-Formation tatsächlich antreffe. Das Unternehmen habe angekündigt, regelmäßig über den operativen Fortschritt und über die Ergebnisse der Bohrung zu berichten. HOCH-1 wäre damit ein Test mit Signalwirkung. Sollte die erste Bohrung erfolgreich verlaufen, könnte sie den Weg für weitere Flachgas-Bohrungen in Oberösterreich ebnen. Deshalb würde dieser Bohrstart für den Markt mehr Gewicht bekommen, als es die vergleichsweise geringe Tiefe zunächst vermuten ließe.

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XC0009677409,AU000000ADX9

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.