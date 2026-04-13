Öl-Gas-Produzent bereitet Bohrungen vor

Karte der Flachgasprospekte in Oberösterreich mit HOCH-1, GOLD-1 und SCHOE-1.

Die Zielgröße falle für ein einzelnes Flachgas-Projekt beachtlich aus. ADX beziffere die mittlere prospektive Ressource auf 8,0 BCF (Billion Cubic Feet). Das entspricht Milliarden Kubikfuß Gas. Dabei handle es sich nicht um eine gesicherte Reserve, sondern um eine Schätzung für ein noch nicht entdecktes Vorkommen, das bei Erfolg technisch förderbar sein könnte. Im positiven Fall liege das Potenzial laut Unternehmen sogar bei 17,3 BCF. Auch beim möglichen Förderprofil verweist ADX auf frühere Vergleichsbohrungen in derselben Gesteins-Einheit. Ähnliche Bohrungen in der Hall-Formation hätten anfängliche Förderraten von bis zu 9 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) erreicht. Für den Markt ist das relevant, weil das Unternehmen damit kein tiefes und langwieriges Großprojekt adressiere, sondern ein Ziel, das bei Erfolg vergleichsweise schnell entwickelt werden könnte.

3D-Seismik des HOCH-1-Ziels mit Hall-Sandstein-Reservoir und Strukturkarte.

Warum das Tempo wichtig ist

Gerade der enge Zeitplan dürfte für Investoren eine große Rolle spielen. ADX gehe davon aus, dass die Bohrung und die Auswertung im Erfolgsfall rund 14 Tage dauern könnten. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, solle das Bohrloch verrohrt und für Produktions-Tests vorbereitet werden, um das tatsächliche Reserven-Potenzial besser zu bestimmen. Die geplante Gesamttiefe liege bei rund 1.430 Metern, die senkrechte Tiefe bei etwa 1.145 Metern. Mit der begonnenen Mobilisierung des Geräts von MND Drilling & Services a.s. habe das Projekt die reine Vorbereitungsphase bereits verlassen. Der offizielle Bohrbeginn stehe damit unmittelbar bevor.

Rückenwind durch den Gasmarkt

Executive Chairman Ian Tchacos habe den Projektstart in einen größeren Zusammenhang gestellt. Nach seiner Einschätzung sei der Zugang zu neuer heimischer Gasproduktion in Europa derzeit besonders wichtig. Das Unternehmen verweise auf angespannte Flüssiggas-Ströme und auf eine europäische Politik, die den Bezug von russischem Gas weiter einschränken solle. Daraus leite ADX ein Marktumfeld ab, in dem neue regionale Gasquellen an Bedeutung gewinnen könnten. Hinzu komme aus Sicht des Unternehmens, dass sich flache Gasziele bei Erfolg in der Regel schneller bewerten und weiterentwickeln ließen als komplexe Tiefbohrungen. Genau darauf scheine ADX in Oberösterreich zu setzen: auf überschaubare Tiefe, bekannte Gesteins-Schichten und mehrere bereits definierte Folgeziele.