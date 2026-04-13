Apple will offenbar eine hauseigene Konkurrenz zu den Meta-Smartglasses schaffen. Laut Insider:innen soll das Unternehmen schon an mehreren Brillen arbeiten, die noch in diesem Jahr vorgestellt werden könnten. Welche Details schon jetzt geleakt wurden. Wenn es um Smartglasses geht, sind bislang nur wenige große Tech-Unternehmen erfolgreich in den Markt eingestiegen. Neben kleineren Herstellern dominiert primär Meta den Bereich der smarten Brillen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n