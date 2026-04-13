© Foto: Dall-ENach Vorwürfen von Justin Sun gerät das Trump-nahe Krypto-Projekt World Liberty Financial wegen möglicher Insider-Eingriffe ins Wanken.Ein mit der Familie von Donald Trump verbundenes Krypto-Projekt gerät zunehmend in Turbulenzen. Das Unternehmen World Liberty Financial sieht sich schweren Vorwürfen von Investoren ausgesetzt - darunter auch prominente Unterstützer wie Justin Sun. Verdacht auf versteckte Eingriffe Sun, Gründer der Blockchain Tron, erhebt öffentlich massive Anschuldigungen. In einem Beitrag auf der Plattform X bezeichnete er das Projekt als "Falle, die sich als Tür tarnt". Konkret wirft er World Liberty vor, eine versteckte Funktion in den Smart Contracts implementiert zu …Den vollständigen Artikel lesen
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