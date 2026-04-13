Hamburg (ots) -- 2025 betrug die durchschnittliche Amtszeit von DAX-CFOs 6,3 Jahre, die von CEOs 8,4 Jahre- Frauen stellen 25% der DAX-Finanzvorstände - aber nur 10% der CEOs- Weltweit erreicht die CFO-Fluktuation 2025 ein Sieben-Jahres-HochDie Verweildauer von DAX-Finanzvorständen (CFOs) bleibt deutlich unter der von Vorstandsvorsitzenden. Im Jahr 2025 lag die durchschnittliche Amtszeit ausscheidender CFOs bei 6,3 Jahren. CEOs kamen im Schnitt auf 8,4 Jahre, also rund zwei Jahre mehr.Damit liegt die Abweichung über dem Durchschnitt der letzten sieben Jahre, in denen CFOs durchschnittlich 1,5 Jahre kürzer im Amt waren als die Vorstandsvorsitzenden (6,9 Jahre gegenüber 8,4 Jahren). Das zeigt eine aktuelle Analyse der Vorstandsgremien durch die Personalberatung Russell Reynolds Associates.Weltweit wurden im Jahr 2025 insgesamt 316 neue CFOs ernannt - ein Anstieg von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr und der höchste Wert der vergangenen sieben Jahre. Mit zehn CFO-Neuberufungen erreichte der DAX 40 im Jahr 2025 - wie bereits 2023 - den höchsten Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 2019. Dem standen sechs CEO-Berufungen gegenüber. Die Zahlen zeigen damit eine höhere personelle Dynamik im Finanzressort als an der Vorstandsspitze.«Die Rolle des CFOs hat sich in den vergangenen Jahren fundamental verändert. Finanzvorstände sind heute strategische Co-Piloten des CEOs und häufig der erste Ansprechpartner für Investoren, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschärfen. Dadurch stehen sie stärker unter unmittelbarem Kapitalmarkt- und Performancedruck. Das spiegelt sich in der kürzeren Amtszeit im Vergleich zum CEO wider», sagt Moritz Trebeljahr, bei Russell Reynolds Associates spezialisiert auf CFO-Suchen im deutschen Markt.Erfahrung gewinnt an BedeutungGlobal verfügten 2025 43 Prozent der neu ernannten CFOs bereits über vorherige CFO-Erfahrung - der höchste Anteil der vergangenen sieben Jahre. Unternehmen setzen damit verstärkt auf bewährte Führungspersönlichkeiten mit Kapitalmarkt- und Transformationserfahrung.Im DAX 40 lag dieser Anteil im Jahr 2025 bei 40 Prozent: Vier der zehn neu bestellten DAX-Finanzvorstände hatten zuvor bereits eine CFO-Funktion inne. Gleichzeitig kamen 60 Prozent der neuen CFOs aus dem eigenen Unternehmen, deutlich mehr als im Schnitt der letzten sieben Jahre (47 Prozent). Bei CFO-Besetzungen im DAX wird damit besonders auf interne Kontinuität und bewährte Profile gesetzt.Finanzressort im DAX 40 diverser als die CEO-EbeneMit zehn weiblichen CFOs beträgt 2025 der Frauenanteil unter Finanzvorständen 25 Prozent. Damit ist das Finanzressort deutlich diverser besetzt als der Vorstandsvorsitz: Derzeit stehen vier Frauen an der Spitze eines Dax-Unternehmens, entsprechend zehn Prozent.«Der höhere Frauenanteil deutet darauf hin, dass der Finanzbereich im deutschen Leitindex offener ist für Diversität als die Vorstandsspitze», sagt Moritz Trebeljahr.CFO-Rolle im strukturellen WandelDie Entwicklungen im Jahr 2025 verdeutlichen, wie stark sich das Finanzressort verändert hat. CFOs verantworten längst nicht mehr nur Bilanz, Controlling und Reporting, sondern sind zentrale Treiber von Transformation, geopolitischer Resilienz und strategischer Kapitalallokation.Während CEOs für strategische Kontinuität stehen, fungieren CFOs zunehmend als operative Taktgeber in einem Umfeld wachsender Komplexität - mit entsprechend höherer Wechselgeschwindigkeit.Für die globalen Zahlen wurden die Unternehmen der 13 wichtigsten Börsenindices weltweit analysiert: ASX 200, CAC 40, DAX40, Euronext 100, FTSE 100, FTSE 250, HANG SENG, Nikkei 225, NSE Nifty 50, S&P 500, S&P/TSX Composite, STI und SMI.Internationale Studie Global CFO Turnover Index online (https://www.russellreynolds.com/en/insights/reports-surveys/global-cfo-turnover-index)Über Russell Reynolds AssociatesRussell Reynolds Associates ist eine der weltweit führenden Personalberatungen bei der Besetzung von Spitzenpositionen. Rund 520 Berater unterstützen von 48 Standorten aus weltweit private, öffentliche und Nonprofit-Organisationen verschiedenster Branchen bei der Auswahl geeigneter Führungskräfte. Sie helfen Kunden dabei, Führungskräfteteams aufzubauen und auf die Herausforderungen, die sich für die Geschäftswelt aus den digitalen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen ergeben, vorzubereiten - von der Definition der spezifischen Anforderungen an Führungskräfte bis zur Besetzung von Vorständen und Aufsichtsräten. Das Unternehmen ist vollständig im Besitz der im Unternehmen tätigen Partner. Neben dieser Unabhängigkeit sind es vor allem die weltweit agierenden Spezialistenteams für einzelne Branchen, mit denen sich Russell Reynolds Associates vom Wettbewerb abhebt. 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