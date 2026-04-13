ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 46 Euro angegeben. Der Iran-Krieg präge das globale Frachtgeschäft - die Luftfracht von Beginn an, die Seefracht mit Verzögerung, schrieb Sebastian Vogel am Montag in seinem Branchenkommentar. Zum Ende des ersten Quartals seien die Frachtraten jedenfalls massiv gestiegen gewesen bei anhaltend positiver Volumenentwicklung./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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