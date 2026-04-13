Köln (ots) -Die FIBO 2026, weltweit führende Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit, markiert die Neuausrichtung der Branche hin zu datenbasierten Gesundheits- und Longevity-Modellen. Wo früher vor allem klassisches Muskeltraining dominierte, prägen heute digitale Anwendungen, vernetzte Systeme und KI-gestützte Analysen die Entwicklung des Marktes. Die FIBO positioniert sich damit als internationale Plattform und Impulsgeberin für ein neues Verständnis von Fitness, das als Teil eines integrierten Gesundheitsökosystems Prävention, Leistungsfähigkeit und langfristige Lebensqualität miteinader verbindet."Die FIBO 2026 ist die weltweit führende Messe, die die Fitness- und Gesundheitsbranche in einzigartiger Weise für Austausch, Expertise und Networking zusammenbringt", sagt Silke Frank, Leiterin der FIBO.Innovation als Geschäftsmodell: Die Confex HallMit der Confex Hall etabliert die Messe ihr strategisches Herzstück für Tech- und KI-Innovation. Im Zentrum der Halle steht das Future Forum mit einem viertägigen Programm.Technologie zum Anfassen: Das Tech ValleyDirekt angeschlossen ist das Tech Valley, in dem Innovationen konkret erlebbar werden. Die Confex Hall fungiert als zentraler Business-Hub, in dem etablierte Anbieter, Tech-Elite und Start-ups ihre Lösungen für Connected Fitness, Digital Health und datenbasierte Geschäftsmodelle präsentieren Zugleich bietet die Plattform Raum für Kooperationen, Investitionen und internationale Partnerschaften.Über die FIBOAn vier Tagen bietet FIBO hier neben Business, Networking und Weiterbildung auf Top-Niveau auch zahlreiche spannende und beeindruckende Live-Erlebnisse. Die nächste FIBO Show findet vom 16. bis 19. April 2026 in Köln statt.Weitere Infos: fibo.comÜber RXDurch die Kombination von Daten und digitalen Produkten macht RX 400 Veranstaltungen in 42 Branchen und 22 Ländern noch attraktiver. RX ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für Fach- und Geschäftskunden. RX: Global Events - In the business of building businesses (https://rxglobal.com/)Pressekontakt FIBO:Leonie OpheyProduct Marketing ManagerLeonie.Ophey@rxglobal.comOriginal-Content von: FIBO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182332/6253920