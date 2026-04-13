Schwacher Wochenauftakt: Geopolitische Risiken belasten die Aktienmärkte

Zum Wochenbeginn zeigen sich die Aktienmärkte geschlossen schwächer. Der DAX eröffnet den Handel klar unter Druck und auch der Euro Stoxx 50 gibt zum Handelsstart nach. Die US-Indizes notieren vorbörslich im Minus. Der Nikkei 225 schloss den Handel mit Verlusten.

Makroökonomischer Überblick

Ein zentrales Thema des Tages ist die angekündigte Seeblockade der Straße von Hormus durch das US-Militär. Die Maßnahme soll am Montagnachmittag in Kraft treten und betrifft Schiffe mit iranischen Ziel- oder Abfahrtshäfen. Die Entwicklung hat die Ölpreise erneut kräftig nach oben getrieben und erhöht die Nervosität an den Finanzmärkten erheblich, da ein Großteil des weltweiten Öltransports diese Meerenge passiert. Zudem richtet sich der Blick auf die Wall Street: Mit der Zahlenvorlage von Goldman Sachs eröffnet heute traditionell die Berichtssaison der großen US-Banken. Die Ergebnisse gelten als wichtiger Stimmungstest für den Finanzsektor und könnten Impulse weit über den Bankensektor hinaus liefern.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Lufthansa gerät zum Wochenauftakt deutlich unter Druck. Die Aktie notiert schwächer, nachdem ein erneuter Pilotenstreik angelaufen ist. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Montag und Dienstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, was zu zahlreichen Flugausfällen an deutschen Drehkreuzen führt und die operative Unsicherheit kurzfristig erhöht.

Auch Nemetschek steht auf den Verkaufslisten. Die Papiere geben spürbar nach und reagieren damit auf erhöhte Skepsis gegenüber der längerfristigen Ertragsdynamik. Marktteilnehmer verknüpfen strukturelle Fragen rund um langfristige Vertragsmodelle zunehmend mit technologischen Risiken im Zuge der rasanten Entwicklung Künstlicher Intelligenz.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX Bull UN65U8 19,94 21605,128238 Punkte 11,95 Open End X-DAX Bear UN5CVL 9,38 24491,201282 Punkte 24,83 Open End DAX Bear UN3WTX 7,37 24282,151651 Punkte 31,25 Open End X-DAX Bear UG2LDE 20,87 25660,570442 Punkte 11,3 Open End DAX Bear UN6ZZQ 3,25 23870,00 Punkte 69,79 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.04.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Halliburton Company Call UN06FC 5,35 35,00 USD 4,02 16.09.2026 Amazon.com Inc. Call HD27RN 0,77 250,00 USD 10,76 17.06.2026 Palo Alto Networks Inc. Call UN4Y3R 1,68 160,00 USD 4,53 16.09.2026 DAX Call UG9YYJ 12,48 24600,00 Punkte 9,02 18.12.2026 DAX Put UG48DN 3,66 22000,00 Punkte 14,78 19.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.04.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Long UN6026 3,16 23019,934646 Punkte 30 Open End Tesla, Inc. Long UG5ESG 1,34 290,994344 USD 6 Open End Novo Nordisk A/S Long UN50MF 5,19 33,790549 USD 10 Open End Siemens Energy AG Long UN55QG 7,49 125,48949 EUR 4 Open End Tesla, Inc. Short UG9SK5 2,85 407,116746 USD 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.04.2026; 10:30 Uhr;

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