Nach Excel und Power Point erobert die KI Claude nun auch Microsoft Word. Das neue Add-in von Anthropic richtet sich gezielt an Profis in den Bereichen Recht und Finanzen, um die Arbeit mit komplexen Texten und langwierigen Bearbeitungsprozessen zu beschleunigen. Das KI-Startup Anthropic baut seine Präsenz im Unternehmensalltag weiter aus. Wie Business Insider berichtet, verlässt die KI Claude mit dem neuen Add-in für Microsoft Word die reine Browser-Oberfläche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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