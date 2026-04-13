London (www.anleihencheck.de) - Die aktuell veröffentlichten VPI-Daten fielen so gut aus, wie angesichts des durch den Iran-Konflikt bedingten Anstiegs der Energiepreise zu erwarten war, so John Kerschner, Global Head of Securitized Products bei Janus Henderson Investors.Zwar habe der Gesamtindex mit 0,87% den höchsten Stand seit Juni 2022 erreicht, habe damit jedoch leicht unter den Erwartungen von 1,0% gelegen. Dieser Wert im Monatsvergleich entspreche einer Jahresrate von 3,29%. Im Gegensatz dazu habe der Kern-VPI bei moderaten 0,20% gelegen, womit der Kern-VPI im Jahresvergleich bei recht moderaten 2,60% liege. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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