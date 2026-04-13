Der Ladeinfrastruktur-Hersteller XCharge hat in Silla in der spanischen Provinz Valencia. die Hallen eingeweiht, in denen seine erste europäische Montageanlage untergebracht sein wird. Ab 2027 sollen dort HPC und Batteriesysteme für europäische Kunden montiert werden. Die fast 3.000 Quadratmeter große Anlage wird sich auf die Montage von Hochleistungs-Ladeinfrastruktur und Batteriesystemen für den europäischen Markt konzentrieren, wie das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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