Hamburg (ots) -Pressefreiheit ist ein zentrales demokratisches Grundrecht, doch sie steht in vielen Ländern der Welt unter Druck: Reporter*innen werden bedroht, inhaftiert und zum Schweigen gebracht. Doch auch in Deutschland erschweren Falschinformationen, Deepfakes, digitale Angriffe und Hass im Netz den journalistischen Alltag. Gezielte Desinformation untergräbt das Vertrauen in freie Medien und gefährdet das Fundament einer freien und informierten öffentlichen Meinungsbildung.Anlässlich des Internationalen Tags der Pressefreiheit am 3. Mai bietet die ARD vom 29. April bis 8. Mai bundesweit ein vielfältiges, journalistisch und medienpädagogisch fundiertes Angebot für Jugendliche. Ziel ist es, den Wert unabhängiger Berichterstattung sichtbar zu machen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie wichtig verlässliche Informationen für eine demokratische Gesellschaft sind.NDR Workshops und Diskussionsveranstaltungen für Schulklassen am 7. MaiWarum ist es so wichtig, dass Journalist*innen in Deutschland unabhängig berichten dürfen? Vor welchen Herausforderungen stehen Medienschaffende aktuell? Welchen Einfluss hat Social Media auf unsere Meinungsbildung? Und wie unterscheiden wir verlässliche Nachrichten von Falschmeldungen?Diese und viele weitere Fragen diskutieren Journalist*innen des NDR am 7. Mai gemeinsam mit Schulklassen aus Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. In sechs Workshopangeboten in Hamburg, Kiel und Hannover erhalten die Schüler*innen Einblicke in die Arbeit des NDR und besuchen mitunter verschiedene Redaktionen, in denen sie den Redakteur*innen direkt Fragen stellen können. Auch können sie selbst ihre ersten journalistischen Gehversuche machen und beispielsweise eine Nachrichtensendung produzieren. Darüber hinaus wird es in Hamburg einen Workshop zum Thema "Desinformation vs. Aufklärung - Sinn und Fluch von Social Media" geben, der von Johannes Runge - Host des neuen Faktencheck-Formats der tagesschau "rabbit hole" - moderiert wird.Lehrkräfte können ihre Klassen oder Gruppen ab sofort über Tag der Pressefreiheit: Jetzt für NDR Workshops anmelden! | ndr.de (https://www.ndr.de/ratgeber/medienkompetenz/tag-der-pressefreiheit-jetzt-fuer-ndr-workshops-anmelden,tag-der-pressefreiheit-122.html) anmelden.Weitere Informationen zu den Angeboten rund um die Aktionstage zur Pressefreiheit finden Sie in den Medienkompetenz-Portalen des NDR (https://www.ndr.de/ratgeber/medienkompetenz/index.html) und der ARD.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6253955