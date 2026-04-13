DJ PTA-Adhoc: graceNT AG: Neubestellung Direktor und Beteiligung 7S - Verhandlungen Kapitalerhöhung
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Mergers & Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
graceNT AG: Neubestellung Direktor und Beteiligung 7S
Verhandlungen Kapitalerhöhung
Rotkreuz (pta000/13.04.2026/10:30 UTC+2)
Der Verwaltungsrat der graceNT AG gibt bekannt, dass Herr Dragan Popovic (Schweizer Staatsbürger) als Direktor bestellt wird. Mit dem österreichischen Gesundheitsdienstleister, der 7S Health.Care GmbH. (kurz 7S), wurde eine Absichtserklärung, über eine mögliche Beteiligung der graceNT AG an der 7S, unterzeichnet. Die Verhandlungen mit der 7S werden im Rahmen der Übernahmegespräche mit der Sinamed BV. und der geplanten Sachkapitalerhöhung erfolgen. Es ist geplant, bis zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses der graceNT AG am 30. Juni 2026, an dieser Stelle die jeweiligen Bewertungen zu veröffentlichen.
(Ende)
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April 13, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)