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Düsseldorf
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Branche
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Dow Jones News
13.04.2026 11:03 Uhr
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PTA-Adhoc: graceNT AG: Neubestellung Direktor und Beteiligung 7S - Verhandlungen Kapitalerhöhung

DJ PTA-Adhoc: graceNT AG: Neubestellung Direktor und Beteiligung 7S - Verhandlungen Kapitalerhöhung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Mergers & Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen

graceNT AG: Neubestellung Direktor und Beteiligung 7S

Verhandlungen Kapitalerhöhung

Rotkreuz (pta000/13.04.2026/10:30 UTC+2)

Der Verwaltungsrat der graceNT AG gibt bekannt, dass Herr Dragan Popovic (Schweizer Staatsbürger) als Direktor bestellt wird. Mit dem österreichischen Gesundheitsdienstleister, der 7S Health.Care GmbH. (kurz 7S), wurde eine Absichtserklärung, über eine mögliche Beteiligung der graceNT AG an der 7S, unterzeichnet. Die Verhandlungen mit der 7S werden im Rahmen der Übernahmegespräche mit der Sinamed BV. und der geplanten Sachkapitalerhöhung erfolgen. Es ist geplant, bis zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses der graceNT AG am 30. Juni 2026, an dieser Stelle die jeweiligen Bewertungen zu veröffentlichen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      graceNT AG 
           Blegistrasse 1 
           6343 Rotkreuz 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Manfred Totzauer 
Tel.:         +41 41 5112390 
E-Mail:        ir@gracent.com 
Website:       www.gracent.com 
ISIN(s):       CH0289720754 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776069000038 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

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