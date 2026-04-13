Berlin/Bonn (ots) -Nachdem Péter Magyar die Parlamentswahl in Ungarn für sich entscheiden konnte, sieht der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen Ungarn vor großen Herausforderungen. Viktor Orbán habe in 16 Jahren "den gesamten Staatsapparat infiltriert, zu einer Art Einparteienstaatsystem gemacht" und nun werde "Orbán von innen heraus versuchen, die neue Regierung zu blockieren", so Röttgen im Interview mit dem Fernsehsender phoenix.Der Sieg Magyars sei ein Sieg für Europa und die Demokratie, doch erst "der Anfang eines schwierigen Weges der Veränderung in Ungarn" und hier brauche es Unterstützung der EU und Deutschlands, meint der CDU-Politiker. Er führe jedoch zu einer grundlegenden "Veränderung der ungarischen Position in Europa", denn Ungarn werde nun wieder ein "konstruktiver Teil der Europäischen Union sein, mit einer eigenen, aber konstruktiven Meinung und nicht mehr der Büttel Putins, der die Interessen Putins durch Blockade" in der EU vertrete, so Röttgen bei phoenix.Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf www.phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6254000