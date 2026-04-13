Hamburg (ots) -Hohe Steuerlast, wenig Zeit und kein Zugang zum Markt: Viele Gutverdiener wissen, dass Immobilien eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten zum Vermögensaufbau sind, zögern aber trotzdem jahrelang. Was Florian Zahn und sein Team von der Primo Value GmbH dabei anders machen als andere Anbieter und wie ein Investor mit einer einzigen Immobilie die komplette Lohnsteuer eines ganzen Jahres zurückgeholt hat, erfahren Sie hier.Monat für Monat fließt ein erheblicher Teil des Einkommens ans Finanzamt - Geld, das für Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder die finanzielle Absicherung der Familie fehlt. Wer heute eine Führungsposition bekleidet und gut verdient, kennt das nur zu gut. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein, dass die gesetzliche Rente allein keine ausreichende Grundlage für die Zukunft bietet. Kapitalanlageimmobilien gelten dabei als einer der verlässlichsten Wege, um Steuern sinnvoll umzuwandeln, Vermögen aufzubauen und sich langfristig abzusichern. Die Probleme dabei: kaum Marktzugang, keine Zeit für aufwendige Recherchen, fehlende Ortskenntnis in attraktiven Märkten wie Leipzig oder Dresden und ein Markt voller Anbieter, bei dem es schwerfällt, seriöse von unseriösen zu unterscheiden. Das Ergebnis: Die Entscheidung wird immer weiter aufgeschoben. "So bleiben allerdings nicht nur die Steuern weiterhin hoch, vor allem geht wertvolle Zeit verloren, in der das Kapital bereits hätte arbeiten können", erklärt Florian Zahn, Geschäftsführer der Primo Value GmbH."Ich kenne dieses Zögern aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wie es sich anfühlt, grundsätzlich investieren zu wollen, aber nicht zu wissen, wem man vertrauen kann. Genau deshalb ist es mir wichtig, dass unsere Kunden nicht einfach ein Objekt kaufen, sondern wirklich verstehen, was sie tun und warum", fügt er hinzu. Florian Zahn selbst kommt ursprünglich aus dem Vertrieb: Nach Stationen im Außendienst, in der Betreuung von B2B-Kunden aus der Automobilindustrie, im Key-Account-Management und in der Vertriebsleitung übernahm er 2025 die Geschäftsführung der Primo Value GmbH. Primo Value wurde 2025 gegründet, um die bereits seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzte Strategie fortzuführen und Menschen dabei zu helfen, strategische Investitionen im Immobilienbereich zu tätigen - nun gebündelt in einer spezialisierten Gesellschaft. Die verbundenen Marktakteure und Mitgründer sind seit über 17 Jahren im Immobilienmarkt in Leipzig und Dresden tätig. Bereits zuvor haben sie Investoren über spezialisierte Gesellschaften, darunter eine Immobilien-Coaching-Plattform sowie eine entwicklungsorientierte Sonderverwaltung, erfolgreich zu lukrativen Immobilieninvestments geführt und haben damit schon verschiedenste Phasen erlebt: die Zeit nach der Finanzkrise, die langjährige Niedrigzinsphase, den Zinsschock ab 2022 sowie starke Inflation und veränderte Marktbedingungen. Die Primo Value GmbH hat sich dabei auf Kapitalanlageimmobilien in Leipzig und Dresden spezialisiert und begleitet Investoren über die gesamte Umsetzungsstrecke - von der ersten Bedarfsanalyse über Finanzierung, Besichtigung und Notartermin bis hin zu Modernisierung und laufender Verwaltung.Strategie vor Objekt: Warum die Primo Value GmbH anders beginnt als andereWer sich bei der Primo Value GmbH meldet, bekommt nicht sofort eine Liste mit Objekten. Stattdessen beginnt die Zusammenarbeit stets mit einem ersten Kennenlerntelefonat von etwa 15 bis 20 Minuten, in dem geklärt wird, wo der Investor steht, welche Ziele er verfolgt und ob die Rahmenbedingungen grundsätzlich passen. Erst danach folgt ein ausführlicheres Analysegespräch, in dem individuelle Ziele, Wünsche und die persönliche Ausgangslage vertieft besprochen werden.Auf dieser Grundlage wird eine passende Investitionsstrategie entwickelt und erst dann werden geeignete Objekte vorgestellt. "Viele Anbieter verteilen von Beginn an Objekte, ohne zu wissen, was der Kunde wirklich braucht. Wir drehen das bewusst um: Zuerst verstehen wir den Menschen, dann suchen wir das passende Objekt. Das klingt selbstverständlich, ist es im Markt aber leider nicht", betont Florian Zahn. Dieser Ansatz ist dabei kein Zufall, sondern Ausdruck einer klaren Haltung: Die Primo Value GmbH will keine einmaligen Abschlüsse, sondern langfristige Kundenbeziehungen. Wer einmal investiert hat, soll wiederkommen - nicht weil er muss, sondern weil er überzeugt ist und aus eigener Erfahrung weiß, dass es funktioniert.Vom Ersttelefonat bis zur Schlüsselübergabe: Der Prozess im DetailNach der Strategieentwicklung und der Auswahl eines geeigneten Objekts beginnt die operative Umsetzung. Auch hier bleibt die Primo Value GmbH durchgehend an der Seite des jeweiligen Investors. Die interne Finanzierungsexpertise, vertreten durch Spezialist Erik Renk, sorgt dafür, dass die Finanzierungsstruktur optimal auf die individuelle Situation abgestimmt wird. Benötigte Unterlagen werden gezielt angefordert, der Aufwand für den Investor bewusst minimiert. Vor dem Kauf wird eine Besichtigung organisiert und fachkundig begleitet, sodass offene Fragen direkt vor Ort geklärt werden können. In der Praxis dient dieser Termin häufig der finalen Bestätigung, da zentrale Aspekte zum Investment, zur Person des Investors und zum Objekt bereits im Vorfeld umfassend abgestimmt sind. Die Besichtigung erfolgt daher meist parallel zur Finanzierungsanfrage sowie zur Erstellung des Kaufvertragsentwurfs beim Notar - ein strukturierter Prozess, der maximale Effizienz gewährleistet.In der Folge bereitet die Primo Value GmbH den Kaufvertragsentwurf vor und begleitet den Kunden auch im Notartermin, wo bei Unsicherheiten und Rückfragen unmittelbar Unterstützung geleistet wird. Im Team arbeiten unter anderem Bauingenieure, Immobiliengutachter und mit dem Immobilienfachwirt Paul Hinrichs sogar ein Mitglied des Gutachterausschusses in Leipzig. "Wir haben die Expertise, ein Objekt wirklich einzuschätzen - Lage, Zustand, Preis, Entwicklungspotenzial. Das gibt unseren Kunden eine Sicherheit, die sie alleine in einem fremden Markt niemals hätten", so Florian Zahn.Transparenz als grundlegendes Prinzip: Was die Primo Value GmbH von anderen Anbietern unterscheidetIn einem Markt, in dem Immobilien mitunter wie Tagesgeld dargestellt werden, nimmt die Primo Value GmbH eine klare Gegenposition ein: Risiken werden offen benannt, nicht kleingeredet. Kaufpreis, Rendite und Leistung werden transparent kommuniziert, damit der Investor seine Entscheidung auf einer nachvollziehbaren Grundlage treffen kann. Problematische Praktiken anderer Anbieter, etwa das Darstellen teurer Objekte als besonders günstig, das Verschweigen potenzieller Gefahren oder die unzureichende Aufklärung über Zusatzkonzepte wie Mietgarantien, lehnt die Primo Value GmbH ausdrücklich ab. Stattdessen gilt: Wer investiert, muss verstehen, worauf er sich einlässt.Dabei endet die Begleitung übrigens auch nach dem Kauf nicht. Im Gegenteil, denn bei Modernisierungen steht beispielsweise eine eigene Baufirma zur Verfügung. Die unternehmenseigene Sonderverwaltung übernimmt zudem Management, Mietentwicklung, Neuvermietung und Betriebskostenabrechnung. Steuerliche Optimierungsansätze, etwa durch ein Restnutzungsdauergutachten, das eine höhere Abschreibung ermöglicht und so die Steuerlast senkt, werden ebenfalls aktiv mitgedacht. "Unser Anspruch ist, dass sich der Investor nach dem Kauf um nichts kümmern muss. Er soll sein Vermögen aufbauen, nicht seinen Alltag damit füllen", erläutert Florian Zahn hierzu.Von drei Jahren Zögern zu einem klaren Plan: Ein konkretes KundenbeispielEiner der eindrücklichsten Fälle aus der Praxis der Primo Value GmbH ist der eines Investors, der drei Jahre lang gezögert hatte. Seine größten Ängste: zu teuer einzukaufen oder das falsche Objekt zu wählen. Sein zentrales Motiv war eine hohe Lohnsteuer, die er sinnvoll reduzieren wollte. Nach dem ersten Kennenlerntelefonat und einem vertieften Analysegespräch wurde eine klare Strategie definiert. So wurde auch die erste Immobilie schnell, strukturiert und effizient umgesetzt. Das Ergebnis: Durch die Kombination aus Standortqualität, Abschreibung und Finanzierungsstruktur konnte mit dieser einen Immobilie die komplette Lohnsteuer eines gesamten Jahres zurückgeholt werden.In den Folgejahren wurde die Steuerlast durch optimierte Abschreibung nachhaltig um 4.500 Euro jährlich reduziert. Das Objekt liegt in einer starken Lage mit einem realistischen Wertsteigerungspotenzial von mindestens 2,5 Prozent pro Jahr. Doch mindestens ebenso bedeutsam wie die Zahlen ist die Veränderung, die der Investor selbst erlebt hat: Aus Unsicherheit wurde Klarheit, aus jahrelangem Zögern wurde strategisches Handeln. Heute baut er sein Portfolio systematisch weiter auf. "Genau das ist das Ziel: nicht ein einmaliger Kauf, sondern der Beginn einer langfristigen Strategie. Wenn ein Kunde nach dem ersten Objekt sagt, er versteht jetzt, wie das funktioniert, haben wir unsere Arbeit richtig gemacht", fasst Florian Zahn zusammen.Sie wollen Ihre Steuerlast reduzieren und mit exklusiven Off-Market-Immobilien ein Vermögen aufbauen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der Primo Value GmbH (https://primo-value.de/) und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!Pressekontakt:Primo Value GmbHE-Mail: info@primo-value.deWeb: https://primo-value.deOriginal-Content von: Primo Value GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182338/6253996