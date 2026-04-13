Diese MDAX-Aktie gerät am Montag stark unter Druck - und das wegen einer vernichtenden Analystenstudie. Darum sind die Experten für die Papiere negativ gestimmt, und so geht es jetzt mit den Anteilsscheinen weiter. Die Aktien von Nemetschek geraten am Montag im ohnehin schon durch die geopolitische Lage angespannten Umfeld unter Druck. Grund dafür ist eine sehr negative Studie der schweizer Investmentbank UBS. MDAX-Aktie stürzt auf 3-Jahres-Tief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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