Wir stufen Singulus auf HALTEN herab, nachdem der Aktienkurs seit der Ankündigung seiner Solarpartnerschaft und der Refinanzierung in den letzten Wochen um mehr als 200% gestiegen ist. Obwohl sich die strategische Positionierung verbessert hat und die Bilanz erheblich entlastet wurde, bleiben wesentliche Details zur Partnerschaft begrenzt. Darüber hinaus belastet das signifikante Defizit für das Geschäftsjahr 2025 und die Unklarheit über dessen Treiber weiterhin das Vertrauen in die Umsetzung. Auf den aktuellen Niveaus sehen wir ein ausgewogeneres Risiko/Rendite-Profil und nehmen daher eine vorsichtigere Haltung ein, bis wir mit dem Jahresbericht am 30. April eine bessere Sichtbarkeit erhalten, um unser Vertrauen wieder aufzubauen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/singulus-technologies-ag
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