HANNOVER, Deutschland, April 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Huayan Robotics, ein Pionier im Bereich der intelligenten kollaborativen Robotik, wird vom 20. bis 24. April an der HANNOVER MESSE 2026 teilnehmen, nachdem das Unternehmen am 30. März 2026 offiziell an der Hauptbörse der Hongkonger Wertpapierbörse notiert wurde. Der Börsengang dieses Unternehmens war mehr als 5.000-fach überzeichnet.

Darüber hinaus wird das Unternehmen am Stand B30, Halle 26, Messegelände Hannover, ein umfassendes Portfolio an Hochfrequenz-Automatisierungslösungen und modernsten Robotertechnologien präsentieren. Huayan Robotics lädt Industriepartner weltweit ein, Kontakt aufzunehmen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden.

Huayan Robotics auf der HANNOVER MESSE 2026

Auf der HANNOVER MESSE 2026 konzentriert sich Huayan Robotics auf industrielle Automatisierung und flexible Fertigungsszenarien und stellt dabei folgende Schwerpunkte vor:

Automatisierte Palettierstation: Sie feiert ihr europäisches Messedebüt und wird vom S50-Roboter für hohe Traglasten angetrieben, der sich durch eine Traglast von bis zu 50 kg, einen Arbeitsradius von 2000 mm und eine Palettiergeschwindigkeit von 8 bis 13 Zyklen pro Minute auszeichnet und durch ein proaktives Mensch-Roboter-Sicherheitssystem unterstützt wird. Sie wurde für anspruchsvolle Palettier- und Materialtransportaufgaben entwickelt und kommt in Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Fertigungsindustrie und der Logistik zum Einsatz.

Neueste Cobot-Lösungen: darunter zwei Schweiß-Cobots - die Version mit einer extrem großen Reichweite von 1,8 m und die leichte Version mit Magnetfuß - sowie Hochgeschwindigkeits-Cobots, Schraub-Cobots mit hohem Drehmoment und CNC-Be- und Entlade-Cobots, die für vielfältige Fertigungsanwendungen mit hohen Taktzahlen optimiert sind.

KI-Vision-Algorithmen: Der weiterentwickelte Cobot Elfin-Pro (Vision-Version) bietet eine visuelle Positioniergenauigkeit von ±0,15 mm und basiert auf proprietären KI-gesteuerten Algorithmen, die ein nahtloses Training vor Ort und in der Cloud ermöglichen. Diese zentrale, KI-gestützte Lösung ist ein Paradebeispiel für die Verschmelzung von kollaborativer Robotik und fortschrittlicher KI und ermöglicht es industriellen Automatisierungssystemen, zu lernen und sich an veränderte Anforderungen anzupassen.

Innovative Komponenten: Außerdem werden humanoide Robotergelenkmodule und andere Hochleistungskomponenten vorgestellt, die die umfassenden Kompetenzen von Huayan Robotics über den gesamten Robotik-Stack hinweg demonstrieren.

Besuchen Sie Huayan Robotics in Halle 26, Stand B30, während der HANNOVER MESSE 2026, um die neuesten Lösungen für kollaborative Roboter in Aktion zu erleben.

Über Huayan Robotics

Huayan Robotics konzentriert sich auf Cobot-Lösungen für Schweißen, Palettieren, Montage, Schrauben usw. und unterstützt damit globale Hersteller in über 50 Ländern und Regionen dabei, ihre Effizienz zu steigern, ihre Flexibilität zu erhöhen und ihre Abläufe zu optimieren.

Mit über 20 Jahren Erfahrung tritt Huayan als neu börsennotiertes Unternehmen erstmals auf der Hannover Messe in Erscheinung und ist bereit, den Anforderungen der Hochleistungsautomatisierung gerecht zu werden. Auch in Zukunft bleibt Huayan Robotics seiner Mission treu: Robotik im Dienste der Menschheit.

Pressekontakt

Website: https://www.huayan-robotics.net/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/huayanrobotics

YouTube: https://www.youtube.com/@Huayanrobotics

E-Mail: marketing.oversea@huayan-robotics.com

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