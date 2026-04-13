Leona Spauszus ist Trainerin und Speakerin für künstliche Intelligenz im Versicherungsvertrieb. Als KI-Pionierin zeigt sie, wie KI den Arbeitsalltag von Vermittlern und Führungskräften im Vertrieb effizienter macht. Für AssCompact gibt sie in ihrer monatlichen KI-Kolumne praxisnahe KI-Tipps speziell für Makler. Kaum ein Thema taucht derzeit im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz so häufig auf wie der Begriff "Automatisierung" oder "Automationen". Und viele Makler bekommen derzeit schnell den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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