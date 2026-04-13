München (ots) -Ein/e noch unbekannte/r GlücksSpirale-Spielteilnehmer/in aus Schleswig-Holstein darf sich die nächsten zehn Jahre auf attraktive Zahlungseingänge von monatlich 5.000 Euro freuen.Die Teilnahme an der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance brachte dem Glückspilz aus dem Kreis Nordfriesland den Gewinn in der zweithöchsten Gewinnklasse. Bei der Ziehung am 11. April 2026 stimmten die sechs Endziffern der Losnummer seines Spielauftrags mit der gezogenen sechsstelligen Gewinnzahl 659140 überein.Der/die glückliche Gewinner/in hatte an LOTTO 6aus49, Spiel 77, SUPER 6 sowie an GlücksSpirale und Sieger-Chance teilgenommen.Die Gewinnerin / der Gewinner kann sich statt der monatlichen Zahlungen auch für eine Einmalzahlung in Höhe des Gesamtwerts von 600.000 Euro entscheiden. Der Gewinn ist bis 31. Dezember 2029 abrufbar.Weitere Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro gingen am Samstag nach Bayern und Baden-Württemberg.Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Be-arbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/6254041