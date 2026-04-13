Düsseldorf (ots) -
Kurz vor der Hannover Messe, dem weltweit wichtigsten Branchentreff der Industrie, stellt der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) neue Zahlen zur Rolle von Ingenieurinnen für den Standort Deutschland vor.
Vor diesem Hintergrund laden wir Sie herzlich ein zur
Online-Pressekonferenz
Donnerstag, 16. April 2026
11:00 Uhr
Thema:
Ingenieurinnen in Deutschland - Potenziale, Herausforderungen und wirtschaftliche Effekte
Ihre Gesprächspartner:
- Adrian Willig, Direktor des VDI
- Prof. Axel Plünnecke, Institut der deutschen Wirtschaft Köln
- Prof. Burghilde Wieneke-Toutaoui, VDI-Bezirksverein Berlin-Brandenburg
Darum geht es:
- Warum Ingenieurinnen ein zentraler Hebel für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit sind
- Welche wirtschaftlichen Potenziale gehoben werden können
- Wo heute Qualifikationen ungenutzt bleiben und wie sich das ändern lässt
- Welche Rolle Netzwerke, Sichtbarkeit und Role Models spielen
Bitte melden Sie sich zur Teilnahme an unter: presse@vdi.de
Die Zugangsdaten erhalten Sie im Anschluss an Ihre Anmeldung.
Ihre Ansprechpartnerin in der VDI-Pressestelle:
Sarah Janczura
Pressesprecherin
Telefon: +49 211 6214-641
E-Mail: presse@vdi.de
Original-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16368/6254068
Kurz vor der Hannover Messe, dem weltweit wichtigsten Branchentreff der Industrie, stellt der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) neue Zahlen zur Rolle von Ingenieurinnen für den Standort Deutschland vor.
Vor diesem Hintergrund laden wir Sie herzlich ein zur
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11:00 Uhr
Thema:
Ingenieurinnen in Deutschland - Potenziale, Herausforderungen und wirtschaftliche Effekte
Ihre Gesprächspartner:
- Adrian Willig, Direktor des VDI
- Prof. Axel Plünnecke, Institut der deutschen Wirtschaft Köln
- Prof. Burghilde Wieneke-Toutaoui, VDI-Bezirksverein Berlin-Brandenburg
Darum geht es:
- Warum Ingenieurinnen ein zentraler Hebel für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit sind
- Welche wirtschaftlichen Potenziale gehoben werden können
- Wo heute Qualifikationen ungenutzt bleiben und wie sich das ändern lässt
- Welche Rolle Netzwerke, Sichtbarkeit und Role Models spielen
Bitte melden Sie sich zur Teilnahme an unter: presse@vdi.de
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Sarah Janczura
Pressesprecherin
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