Der ChatGPT-basierte Coding Agent Codex erreicht einen weiteren Meilenstein bei der Nutzung. OpenAI reagiert mit einem neuen, günstigeren ChatGPT-Pro-Abonnement, das die Nutzungslimits von Plus deutlich übersteigt. Zum Start gibt es für User sogar noch mehr Usage-Umfang. Der Coding-Agent Codex von OpenAI sorgt für immer mehr Interesse. Die Developer-Gemeinde, die auf das Tool zurückgreift, wächst stetig. Zuletzt konnte OpenAI bereits drei Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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