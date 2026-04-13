Mainz (ots) -Der "37°Leben"-Dreiteiler "PHASE" beschreibt das Lebensgefühl der Endzwanziger: eine Mischung aus Überforderung, Identitätssuche und dem Gefühl "Jetzt wird's ernst". Die Autorinnen Lena Baumann und Lena Nagel haben Jonny, Furkan, Lisa, Alina und Leonie getroffen und mit ihnen über ihre Wünsche, Sehnsüchte und Ängste gesprochen. Die drei Folgen "Alles Krise", "Überall Druck" und "Eigentlich alles okay" sind ab Freitag, 17. April 2026, 8.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und an den Sonntagen, 19. April, 26. April und 3. Mai 2026, jeweils um 9.03 Uhr, im ZDF zu sehen.Entscheidungen und Situationen fühlen sich schwerwiegender und endgültiger an. Man ist hin- und hergerissen zwischen verschiedenen Lebensmodellen und -anschauungen. Herausforderungen können überfordern und zum Druck werden und in die so genannte "Quarterlife Crisis" führen.Furkan hat sein Jurastudium erfolgreich beendet und steht kurz vor der Zulassung zum Rechtsanwalt: "Ich bin sehr stolz als erster Anwalt, erster Akademiker in der Familie ... das macht sehr viel Druck... Du darfst keine Fehler machen". Musiker Jonny Mahoro verarbeitet sein Lebensgefühl in eigenen Songs und scheint damit bei seinen Fans einen Nerv zu treffen: Seit gut einem Jahr kann er von seiner Musik leben. Aber wird er den Erfolg dauerhaft halten können? Lisa sehnt sich nach einem Ort, an dem sie sich zu Hause und angekommen fühlt. In ihrem bayerischen Heimatdorf, in dem sie aufgewachsen ist, möchte sie auf keinen Fall leben, aber wo ist ihreStadt? Auch Alina ist noch auf der Suche: nach dem richtigen Job und nach ihrer Traumfrau. Für Leonie wurde plötzlich alles anders. Der studierten Marketing-Managerin wurde unerwartet gekündigt. Nun steckt sie in einer Phase zwischen Selbstzweifeln, Jobsuche und einem Verantwortungsgefühl ihrer Familie gegenüber, dem sie nicht gerecht werden kann."PHASE" porträtiert fünf Endzwanziger und ist gleichzeitig eine Einladung an die Zuschauenden, über die eigenen Gefühle und die großen Entscheidungen der Endzwanziger nachzudenken.Diese Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.dSie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2F37gradleben&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C92a29f1037d348d27d7908de783155a6%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639080350480037418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hvU4yRfGocwLpcqV5%2BVZ0C8aCJtURszXcNoUQIUNZvU%3D&reserved=0) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht "37°Leben: PHASE" als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37leben-phase) (nach Log-in) bereit.- Hier (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37leben-phase) finden Sie die Presseinformation- 37 Grad (https://www.zdf.de/37-grad-196) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad Leben (https://www.zdf.de/37-grad-leben-108) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad (@zdf37grad) (https://www.instagram.com/zdf37grad/) bei Instagram- 37grad (@37grad) (https://www.tiktok.com/@37grad?lang=de-DE) bei TikTok- 37° bei YouTube (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F37Grad&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396629879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6iplF%2BkJaq5pZS5D30dbOLrC7TsUiLv1uB7JEaIXPnU%3D&reserved=0)- 37° bei Facebook (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FZDF37Grad%2F%3Flocale%3Dde_DE&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396701735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=t4T%2BNTAiX0euI%2BiB%2BbpV6RnSCFqWJTqSVmnKUMkFhWw%3D&reserved=0)- ZDF 37 Grad | WhatsApp-Kanal (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2Fchannel%2F0029Vb9sFwQI1rciwXXjSP1i&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396716664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BPWkQfwwGETZRTthX%2B5bDPIF7sE%2FTFhjCRat4XXKkZg%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6254078