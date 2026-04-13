Nachdem die Trump-Regierung vergangenen Herbst eine Förderung von 316 Mio. US-Dollar für eine Batterierecyclinganlage von Ascend Elements in Kentucky gestrichen hat, hat das Startup nun Gläubigerschutz beantragt. Ascend Elements will nun eine Restrukturierungsverfahren durchführen. Konkret hat das 2015 gegründete Unternehmen aus der Nähe von Boston im US-Bundesstaat Massachusetts nun Westborough, Massachusetts nun ein freiwilliges Restrukturierungsverfahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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