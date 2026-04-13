Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 13.04.26 | Überblick für KW 16

Die Börse aktuell zeigte sich im Dow Jones zuletzt deutlich stabilisiert. Der Index startete bei 46.412 Punkten in die Woche und lag damit klar über dem Niveau der Vorwoche. Trotz leichter Schwäche zum Wochenstart konnte sich der Markt im weiteren Verlauf dynamisch erholen.

Besonders zur Wochenmitte setzte ein kräftiger Impuls ein: Der Dow Jones überschritt die Marke von 47.500 Punkten und etablierte sich darüber. Im weiteren Verlauf wurde sogar die 48.000-Punkte-Marke erreicht, bevor zum Wochenschluss leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Index ging schließlich bei 47.951 Punkten aus dem Handel.

Auffällig war die hohe Volatilität: Die Wochenrange lag mit über 2.100 Punkten deutlich über dem Durchschnitt von 1.490 Punkten im Jahr 2026. Dies unterstreicht die aktuell erhöhte Dynamik an der Börse.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

?? Drei Key Takeaways - Dow Jones aktuell

Die Börse aktuell zeigt im Dow Jones eine fragile Erholung - unterhalb der SMA50 bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

In der Dow Jones Prognose überwiegt leicht das bearishe Szenario (60 - mit möglichen Abgaben in Richtung 46.700 Punkte.

Entscheidende Schlüsselmarke ist 47.656 Punkte - darüber Aufwärtspotenzial, darunter zunehmender Verkaufsdruck.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Börse Aktuell: Wichtige Marken im Dow Jones

Für die aktuelle Dow Jones Prognose stehen folgende Schlüsselbereiche im Fokus:

Widerstände: 47.773 - 48.127/88 - 48.946 - 49.408 - 49.871

Unterstützungen: 47.564/39 - 47.137/08 - 46.751 - 46.341 - 45.590

Diese Marken sind entscheidend für die kurzfristige Richtung am Aktienmarkt....

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