TUI erlebt weiterhin erhebliche Störungen in seiner Kreuzfahrt-Sparte, da Mein Schiff 4 und 5 derzeit im Arabischen Golf feststecken. Das Unternehmen hat entsprechende Mittelmeerkreuzfahrten bis zum 10. Mai abgesagt. Der Konflikt im Nahen Osten führt zudem zu einer vorübergehenden Zurückhaltung bei Sommerreisebuchungen, insbesondere für Reiseziele wie die Türkei und Ägypten, wobei die Nachfrage stattdessen in Richtung Westeuropa verschiebt. Es wird jedoch erwartet, dass sich die Situation erholt, sobald die Bedingungen sich normalisieren. Trotz steigender Rohölpreise begrenzt TUI's umfangreiche Treibstoffabsicherung (85% für die Sommersaison) den kurzfristigen Kostendruck. Wir haben unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 herabgestuft und sehen ein zunehmendes Risiko, dass TUI seine Prognose anpassen muss. Dennoch dürfte die Auswirkung des Krieges auf das Geschäftsjahr 2026 begrenzt bleiben, und TUI's finanzielle Widerstandsfähigkeit sowie Anpassungsfähigkeit könnten zu Marktanteilsgewinnen führen. KAUFEN, unverändertes Kursziel von 16,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tui-ag
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